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社會 社會焦點 保障人權

男持摺疊刀猛刺社區保全重傷　2住戶目擊被逼交出手機防報警

▲桃園市左姓男子去年4月間凌晨與社區值班保全起爭執，竟持摺疊刀恫嚇繳出手機，並持摺疊刀猛刺其腹部、臀部等處。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市左姓男子去年4月間凌晨與社區值班保全起爭執，竟持摺疊刀恫嚇繳出手機，並持摺疊刀猛刺其腹部、臀部等處。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市左姓男子，去年4月間凌晨在承租社區與值班保全起爭執，持摺疊刀恫嚇迫其繳出手機防止報案，並趁保全繳出手機之際，持刀揮舞並猛刺其腹部、臀部與腰部等處造成穿刺傷，後因有住戶下樓目睹，竟再度持刀恫嚇繳出手機防止報案；桃園地檢署偵結依殺人未遂、強制等罪嫌提起公訴，並建請法院加重其刑。

檢警調查，27歲的左姓男子曾有恐嚇取財、傷害等前科，並經台北地院判刑確定，左男於去年4月12日凌晨在桃園區承租社區櫃台與值班保全起爭執，左男突然持出預藏折疊刀，恫嚇繳出手機防止其報案，保全驚恐之餘繳出手機，左男持刀向保全揮舞，並猛刺其腹部、右臀、左後腰與雙臂等處，造成穿刺與撕裂等傷害。

左男行兇之際正好被下樓取信住戶目睹，左再度恫嚇該住戶繳出手機，防止其報警，住戶無奈只好交出手機，負傷保全見左男持續對住戶恫嚇，再度與左爭執，住戶趁機取回手機向社區其餘住戶求助，第2名住戶下樓查看之際，左男再度恫嚇交出手機，並迫其上樓找另名承租戶，保全則趁機報警處理。

桃檢複訊時，保全等3名證人指證歷歷，警方則提供現場照片、社區監視器畫面截圖等佐證，足認左男犯行明確，左男則對案情避重就輕，檢方偵結依殺人未遂、強制等罪嫌提起公訴，因左男於5年內再犯屬於累犯，建請法院加重其刑。

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