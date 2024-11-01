▲▼「2024桃園萬聖城」好逛又好拍！　「搗蛋鬼校車」勇闖五大學院

▲「2024桃園萬聖城－搗蛋鬼學院」在藝文廣場熱鬧展開，活動從10月26日至11月3日，歡迎所有大小朋友天天報到，一起來當搗蛋鬼。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導

「2024桃園萬聖城－搗蛋鬼學院」10月26日在桃園藝文廣場熱鬧展開，首日就吸引超過20萬人次參與，桃園市長張善政也化身奇異博士，準備豐富的開城小禮物和大家一起同樂。張善政提到，「一直到11/3為止，連續9天每天都有精彩節目，除了變裝競賽，還安排了踩街遊行等活動。今年的主題是「搗蛋鬼學院」，現場充滿了調皮搗蛋的趣味元素。歡迎爸爸媽媽帶著小朋友一起來參加，保證全家都能玩得盡興！」

▲桃園市長張善政化身奇異博士，發放開城禮。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

開城首日的「樂活桃園－響樂繽紛」演唱會，邀請多位藝人登台演出，正式揭開「桃園萬聖城－搗蛋鬼學院」的序幕。桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟表示，「2024桃園萬聖城是史上最大的萬聖城，以搗蛋鬼學院做為整體的主軸，希望全台大朋友小朋友都可以一起來『搗蛋』。」現場設置了多樣裝置藝術，分別象徵不同學院的特色，成為打卡的好去處。此外，這次活動會場也是史上最大、擁有最多的萬聖節搗蛋攤位，歡迎爸爸媽媽帶著孩子、心愛的毛孩一起來參加萬聖節扮裝活動。」

▲桃園萬聖城布置不同主題學院，掃描QR Code並完成任務，就能獲得好禮。

現場民眾排隊搭上「搗蛋鬼校車」，準備跟隨搗蛋鬼班長們一同探索各大主題學院。參加「搗蛋鬼學院」的闖關打卡活動，掃描QR Code並完成指定任務後，即可獲得精美好禮！此次活動包含「裝糊塗學院」、「惡作劇學院」、「愛胡鬧學院」、「黑白講學院」及「萬聖小學堂」等多個學院區域，每個學院的裝置設計別出心裁，吸引大小朋友扮裝拍照，熱鬧蒐集搗蛋鬼學分，現場氣氛歡樂滿滿。

▲▼現場設置了「裝糊塗學院」、「惡作劇學院」、「愛胡鬧學院」、「黑白講學院」及「萬聖小學堂」等，打造不同的裝置造型，吸引大小朋友瘋狂拍照打卡。



現場民眾熱情表示：「每年這時候都會帶小孩來參加活動，今年感覺人更多，攤位選擇也豐富多樣，讓我們都超級期待！等會兒準備好幫孩子拍美美的紀念照。」也有民眾分享：「我之前帶小朋友看過電影《黑魔女》，往年都扮公主，今年特意換了黑魔女的裝扮，來點不一樣的嘗試。這一次展示範圍感覺比以往更大，一直延伸到大興西路，讓我們都很期待。」除了好拍又好玩，現場還設置了百餘個攤位，從吃喝到遊戲應有盡有，帶給民眾一連串驚喜又歡樂的時刻。

桃園萬聖城於10月26日至11月3日熱鬧展開，平日下午5點至晚間10點、假日中午12點至晚間10點，歡迎民眾扮裝入場玩樂，另因康芮颱風來襲，活動10/30（三）、10/31（四）、11/1（五）因颱風及防颱措施停展，11/2（六）以後活動將另行公告，更多活動詳細資訊請至桃園萬聖城官網查詢（https://halloweencity.tycg.gov.tw/）。

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