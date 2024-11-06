網路認識小蘿莉「初見面就衝摩鐵嘿咻」　色男賠30萬換緩刑

▲桃園市呂姓男子在網路上認識未滿16歲少女，去年7月邀約出遊，結果卻到摩鐵休息發生親密關係，事後被少女家人察覺報警提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市呂姓男子去年透網路聊天認識未滿16歲的少女，同年7月間邀約少女出遊，當天下午2人卻到桃園區某家摩鐵休息，2人情不自禁發生親密關係，事後少女家人察覺少女異樣追問知道發生上情，報警提告。桃園地院審理時，被告呂男坦承犯行，並向被害人道歉，賠償30萬元後也獲得少女與家人原諒。法官審結依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，處有期徒刑3月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，仍可上訴。

檢警調查，24歲的呂姓男子去年透過網路認識還未滿16歲的少女，2人透過IG聊天進而成為男女朋關係，7月28日呂男邀約少女出遊，同日下午3時許，2人在桃園區某家商旅開房休息，呂男在未違背少女意願下發生親密關係，事後被家人發現後報警提告；桃檢調查時，呂男坦承犯行，檢方偵結依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審訊時，被告呂男坦承犯行不諱，同時承認透過網路認識少女，進而發生性行為等事實。法官審酌，被告不思尊重少女身體，對於14歲以上未滿16歲之女子為性交行為，利用少女年少識淺，欠缺性隱私之自主決定意思，嚴重影響其身心、人格發展健全，造成心理之傷害；惟被告犯後坦承犯行，並賠償少女及少女父親台幣30萬元，並達成和解彌補對少女之傷害，態度尚可。

法官查出，被告並無前科，有高院被告前案紀錄表附卷可參，因短於思慮致罹刑章，犯後坦承犯行，並與少女之父達成調解並完成賠償，少女與父親均同意給予被告緩刑機會，法院認為被告經此偵審程序及刑之宣告之教訓，當知所警惕而無再犯之虞；法官審結依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，處有期徒刑3月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，本案還可上訴。

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