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明天是否停班課　張善政：北北基桃原則上「晚間8點宣布」

▲針對康瑞颱風來勢洶洶，桃園市長張善政今天上午在市議會總質詢議程後受訪指出，原則上仍與北北基桃於晚間統一宣布。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對康瑞颱風來勢洶洶，桃園市長張善政今天上午在市議會總質詢議程後受訪指出，原則上仍與北北基桃於晚間統一宣布。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央氣象署今天上午發布康芮颱風陸上颱風警報，全台包括花蓮、台東等12縣市納入陸警範圍，桃園市長張善政今（30）日上午在市議會總質詢議程後受訪時表示，「由於氣象署於晚間還會有最新氣象預報，讓各縣市作為停班停課參考，不確定性還會很高，可能須等到晚間9點，但原則上北北基桃還是傾向於晚間8點宣布，除非說有很特例，不然我們盡量還是一起做決定」。

張善政指出，根據氣象署於晚上九點還會有最新一次的氣象預報，讓各縣市作為停班停課參考，是否用這次九點資訊，要看前一次氣象預報資訊，他的不確定性是否還會很高，若已相當篤定颱風行徑、路徑與時間的話，基本上會儘早做決定，讓家長們或上班就業的朋友們不要太晚才能知道停班停課資訊。

張善政還說，但反過來說，如果前一次預報還有很大的不確定性，則可能須等到九點，北北基桃原則上仍傾向在晚上八點宣布，這是我們的原則，除非說有很特例，不然我們盡量還是一起做決定。

▲針對康瑞颱風來勢洶洶，桃園市觀旅局今天上午宣布，今起三天萬聖城活動將停展，11月2日以後活動另行公告。（圖／桃市府觀旅局提供）

▲針對康瑞颱風來勢洶洶，桃園市觀旅局今天上午宣布，今起三天萬聖城活動將停展，11月2日以後活動另行公告。（圖／桃市府觀旅局提供）

至於持續舉辦中的桃園萬聖城方面是否會因颱風延展或暫停，張善政強調，萬聖城因有很多攤位都有帳棚，所以風大的話，帳棚的安全就會有顧慮，所以會請觀旅局特別注意，尤其在風力的預報上，帳棚若有安全顧慮就要及早因應。

桃園市觀旅局今天稍早宣布，桃園萬聖城活動今（30）起一連三天至11月1日因颱風與防颱措施將停展，11月2日以後活動將另行公告。

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