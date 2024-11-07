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收回京華城土地20％容獎？　北市府1週內成立「行政調查小組」

▲▼台北市議會工務委員會，針對「京華城依法院扣押停止施工勘驗後有關工地公共安全問題」、「監察院糾正京華城20%自創容獎重大違失之具體改善策略」專案報告。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議會工務委員會，針對「京華城依法院扣押停止施工勘驗後有關工地公共安全問題」、「監察院糾正京華城20%自創容獎重大違失之具體改善策略」專案報告。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北地檢署偵辦京華城案，認為民眾黨主席柯文哲等人涉圖利，讓第三人鼎越開發公司獲有容積獎勵率20%不法利益，向北院聲請扣押京華城土地獲准，鼎越10月16日抗告，高院10月23日發回更裁，但北院昨再裁准檢方所提扣押聲請。台北市議會工務委員會7日進行專案報告，建議市府與鼎越協議繳納20％容獎與87億保證金，以及市府一週內成立「京華城容積違失調查小組」做行政調查，調查行政違失及擬定收回20％容積獎勵策進作為。

台北市議會工務委員會7日上午進行「京華城依法院扣押停止施工勘驗後有關工地公共安全問題」、「監察院糾正京華城20%自創容獎重大違失之具體改善策略」專案報告；針對京華城土地扣押的最新狀況，台北市都發局長簡瑟芳表示，北院6日已裁准北檢提出的扣押聲請，意指京華城土地又被扣押。

但北市府日前與技師公會討論京華城停工的公安問題，專家要將地上一樓板剩下的20％與地下1樓、地下2樓做完，加上控制地下水位於地面下4公尺，才能降低危害周遭的台鐵、高鐵、台北偶戲館、鄰近15公尺民房，建議一樓板、地下1與2樓的未完成部分繼續施作完成，增加地下結構側向勁度及重量，避免地下連續壁變形，同時控制水浮力，避免結構體上浮。

經藍綠議員討論後，工務委員會建議，市府於二週後邀集相關公會、學者專業團體確認施工範圍，確保土地公共安全為優先，議會予以尊重，但2樓以上不得施工；且為確保市府權益，避免損及公共利益，建請市府與鼎越公司協議提早繳納20％容積獎勵、87億元保證金至市府。

另外，社民黨台北市議員苗博雅、民進黨台北市議員許淑華也在會中質疑，市府要等到起訴後才啟動調查太慢，應可以先處理行政程序調查。

因此，委員會也建議，市府於一週內成立「京華城容積違失調查小組」進行行政調查，調查京華城容積案行政違失及擬定收回容積獎勵策進作為；市府應將《行政程序法》第123條第4款、第5款及都市計畫通盤檢討等路徑納入收回20％自創容積獎勵具體策進作為。

會後，都發局長簡瑟芳回應，11月14日以前會呈報府級單位成立「京華城容積違失調查小組」行政調查。

▼北市都發局長簡瑟芳（左）、社民黨北市議員苗博雅。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北市議會工務委員會，針對「京華城依法院扣押停止施工勘驗後有關工地公共安全問題」、「監察院糾正京華城20%自創容獎重大違失之具體改善策略」專案報告。（圖／記者袁茵攝）

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