效法東京地鐵　蔣萬安要北捷研究「成為上市公司可行性」

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安日前拍板成立北捷遊憩事業公司，專營台北小巨蛋、兒童新樂園及貓空纜車事業，首年度投資6000萬元，但議員皆質疑目的性，也使北捷持股6成形同「保母變養母」。不過，台北市長蔣萬安5日進一步裁示，希望北捷與財政局專案研究東京地鐵成功上市原因，盼明年中旬聽到北捷永續發展中長期目標，包括是否成為上市公司的可行性專案報告。

蔣萬安5日上午在市府主持市政會議，會中提及自己前幾天注意到一則新聞，東京地鐵在上個月23日在東京證券交易所掛牌上市，總市值超過一兆日圓。東京地鐵是由日本政府與東京都政府分別持股53.4%及46.6%，雙方決定將共同的持股比率消減到50%，這項IPO的規模成為2018年軟銀電信上市以來規模最大的上市案。

蔣萬安指出，東京地鐵於1920年成立，業務範圍除了鐵路交通以外，還涵蓋軌道沿線的房地產開發和站區內與地下街的零售事業；台北捷運公司能否成為上市公司，目前顯然還不具備各方面的條件，然而東京地鐵卻給了北市府一個思考的方向與努力的目標。

蔣萬安提及，歷史證明，公司化和市場化是提升經營效率最有效的方法，「我希望北捷和財政局能以專案研究的方式，了解這次東京地鐵成功上市背後的原因，明年第二季，我希望能在市政會議聽到北捷永續發展的中長期目標，包含長遠是否成為上市公司的可行性專案報告」。

蔣萬安說，自己有這樣的想法，有一個很重要的原因，「我希望能夠為台灣的資金找到不一樣的投資目標，因為台灣能夠選擇的投資項目實在太少了」。

▲康芮強颱襲台，台北市強風吹倒路樹，壓垮飲料店招牌、遮雨棚。（資料圖／記者屠惠剛攝）

另外，市政會議中也討論康芮颱風因應作為，蔣萬安談到10月31日台北市停班停課，剛好小巨蛋在辦劉德華演唱會，在前一天（10月30）北市府宣布停班課，演唱會主辦單位原本決定如期舉行，小巨蛋的主管機關台北捷運公司介入協調之後，主辦單位宣布當天停辦演唱會，也避免了當晚所帶來強風造成民眾前來可能的傷害及危險。

蔣萬安認為，未來一定還會再發生類似的情況，颱風不會不來，而且現在11月都還有颱風，也不是每一個藝人或主辦單位可以臨時願意加開一場演唱會彌補，中間牽涉到時間、場地、檔期等各方因素，是否能夠配合需要全面考量，「小巨蛋是屬於北捷場館，我們還有介入協調的空間，此事我們要全面檢視且檢討，在介入時間點上面要更積極、更早」。

蔣萬安稱，台北市還有許多其他場館會舉辦大型活動，市府是否有法源可透過行政力介入，要求對方在停班課時強制取消，「請體育局、文化局等相關單位轄下有主管的場館，全面針對未來颱風一旦宣布停班課，展演活動是否可以強制停辦的行政作為，以及相關的法源依據，協同法務局全面檢視相關規則、未來可能簽訂的合約」。

而蔣萬安也談到，此次颱風造成的災情非常嚴重，路樹倒塌相當多，藉此機會請公園處在內的相關單位全面檢視，包括樹木栽種、樹種選擇、修剪，甚至樹穴的改善做通盤檢討。