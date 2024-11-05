大巨蛋未完成公安申報　北市怒開罰遠雄12萬：必要時恐「斷水電」

▲台北大巨蛋。（圖／記者邱顯燁攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府於2023年核准台北大巨蛋使照，但台北市建管處長虞積學5日透過新聞稿表示震怒，因大巨蛋未依照規定，在取得使用執照後1年內辦理公共安全檢查申報，已在主要出入口張貼「建築物公共安全檢查不合格場所」告示，並將依《建築法》裁罰12萬元，限期要求遠雄於10日內申報，若逾期未申報，將加重裁罰至30萬元，並可連續處罰，必要時將勒令停用或採取斷水斷電等強制措施。

台北市建管處5日發布新聞稿，根據《建築法》第77條及相關規定，供公眾使用的建築物應於取得使用執照後一年內，辦理防火避難設施及設備安全標準檢查，並向主管機關申報；台北大巨蛋於2023年11月2日取得使用執照，應於2024年11月2日以前完成首次公共安全檢查申報，然而至今尚未完成申報，已逾法定期限。

虞積學強調，公共安全無小事，特別是大型公共集會場所，應嚴格遵守相關法令規定，確保市民安全，對於未依規定申報的建築物，將依法處以罰鍰，並要求限期改善；若屆期未改善，將加重處罰，最高可處新台幣30萬元罰鍰，並可能採取停止供水、供電等強制措施。

建管處呼籲，所有建築物所有權人或使用人應主動了解，並遵守公共安全檢查申報相關規定，定期辦理檢查，確保建築物的安全使用，共同維護公共安全。