蔣萬安拍版拆和平新生天橋　千人湧臉書兩派激辯

記者黃翊婷／綜合報導

台北市和平新生天橋曾是電影、MV的熱門拍攝地，台北市長蔣萬安5日拍板確定拆除，引發網友兩派意見爭論，紛紛湧入蔣萬安的臉書留言表達意見。支持者認為，天橋已使用超過40年，確實存在安全疑慮；反對者則強調，天橋有存在的必要性，因為該路口車流量較大，若拆除之後配套措施不夠完善，恐怕會影響到行人安全。

▲和平新生天橋曾是劇組的熱門取景地。（圖／記者袁茵攝，下同。）

台北市和平新生天橋鄰近大安森林公園，過去吸引不少劇組前往取景，包含知名導演李安的《飲食男女》、韓國女團少女時代孝淵的MV等等。不過，和平新生天橋已經使用超過40年，2015年間曾傳出時任台北市長柯文哲有意拆除該天橋，引發當地居民抗議，因而暫時保留。

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但台北市長蔣萬安5日拍板，表示經過專業評估，仍決定拆除和平新生天橋，「對的事情要堅持」，想清楚就勇敢說、大膽做，接下來會請交通局、工務局新工處做好溝通說明，並安排好拆除時間。

▲和平新生天橋該拆還是保留，引發網友兩派意見爭論。

消息一出，引發網友兩派意見爭論，大家紛紛湧入蔣萬安的臉書，在他談論天橋拆除一事的文章底下留言表達意見，目前累計已有超過千人按讚。支持者認為，該天橋確實老舊，存在安全疑慮，使用率也沒有以前高，拆除實屬合理，「跟2位當地居民聊過，發現真的有安全疑慮，即使天橋有再寶貴的回憶，也不能拿別人的生命安全開玩笑」、「年限既然已經到了，表示繼續使用會有安全考量，該拆除就拆除吧」、「現在是老人化社會，爬天橋能免則免」。

反對者則強調，該路口車流量很大，希望相關單位能多考慮年長者、幼童、身障等弱勢團體過馬路的安全問題，「您先帶小孩來視察實測走一圈馬路，再走一圈天橋，您說的話我們才會繼續聽下去」、「若是天橋被拆，將會切斷剝奪許多長輩去公園活動的機會，也讓家長和幼童驚恐地過那麼大的馬路，太殘忍了」。