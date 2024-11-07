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川普籲台國防預算達GDP10%　外長指美方理虧：兩百億軍購他們都還沒給

▲▼外交部長林佳龍 立法院外交及國防委員會 聯訪 余大㵢相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

共和黨總統候選人川普（Donald Trump）在美國大選中勝出，重返白宮。而川普曾多次在公開場合指台灣國防預算太低，需要增加至國內生產總額（GDP）的10%。但天文數字的國防預算幾乎不可能，對於藍委詢問如何跟美方溝通，外交部長林佳龍今（7日）表示，不是直接否定對方的主張，但怎麼做也要有執行力，比方說我國採購200億美金軍購案他們貨都還沒給，這部分美方也理虧，而我國的需求趨勢本來就持續增加中，未來會用這樣的方式溝通。

立法院外交及國防委員會今邀陸委會副主委梁文傑、外交部長林佳龍報告「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」，並備質詢。

徐巧芯質詢時詢問，川普充滿不確定性，且被認為是美國近代史上，對防衛台灣最不以為然的總統，利益為主、感情為輔的路線，跟拜登有什麼區別？林佳龍回應，川普當總統時有很多對台政策的創新。

徐則追問，那是過去了，2016年的川普跟現在不同，要如何因應？林佳龍回應，經濟對他來講是目的也是手段　所以會用關稅的保護主義　這對雙方都有影響　他要藉此極大化美國利益　也讓製造業重返美國。

而川普曾說要台灣國防預算提高到GDP5%，徐巧芯指出，我國防預算已經增加2885億元，若要達到川普要求的數字，國防預算就要飆到2.6兆，川普是非常強悍的人，外交部會如何跟美方溝通？

林佳龍解釋，自己會這樣跟美國溝通，過去八年來國防預算將近倍增，未來也會再增加，但雙方對國防預算計算標準不一定一樣，像退輔會、全社會韌性以及兵役延長也都是國防預算，所以我們重新計算一下，也報告未來會增加的趨勢。

徐則追問，川普政策中分成軍購費用跟保護費用？林佳龍解釋，他是講「付費」，但台灣本來就在付費，有那麼高的國防預算，美國沒有駐軍，我國要支持這龐大的軍力、義務役也提高到一年，計算基礎以及項目大方向並無二致，但川普講的數字是一個趨勢，而我國的趨勢本來就持續增加中，會用這樣的方式溝通。

林佳龍補充，不是直接不同意對方的主張，但怎麼做也要有執行力，比方說我國採購200億美元軍購案他們貨都還沒給，這部分美方也理虧，未來會採用漸進的方式溝通。

徐巧芯也指出，這部分自己支持林佳龍，但川普所謂的「保護費」要付還是不付？林佳龍強調，我國並未付給對方而是付給自己，增加國防預算，「單單所謂國防安全韌性、全社會防禦，這也是美國希望我們做的，美國希望我們強化社會韌性，就像芬蘭、立陶宛也都是」。 

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