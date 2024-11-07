賀錦麗哪裡出問題？　專家：經濟、移民政策步步錯

▲賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社。下同）

文／中央社

殘酷的美國大選塵埃落定後，專家們點出導致民主黨候選人賀錦麗無法阻止共和黨對手川普重回白宮的幾大阻力，經濟、移民、執政包袱都是其中幾個原因。

●經濟萎靡

1992年，民主黨策士卡維爾（James Carville）在解釋柯林頓（Bill Clinton）勝選原因時，說過一句著名的話：「笨蛋，問題在經濟！（The economy, stupid!）」

30年後，這句格言仍然成立。副總統賀錦麗（Kamala Harris）在與拜登一起入主白宮期間，未能贏得受到通貨膨脹衝擊的選民民心。

在後疫情時代的通膨浪潮中，各國主政政黨都遇到類似挫敗。

儘管近幾個月美國經濟數據逐步好轉，但調查持續顯示選民普遍抱持負面情緒，選戰期間，川普也不斷就民生用品和汽油價格上漲問題砲打賀錦麗。

英國經濟研究機構「牛津經濟公司」（Oxford Economics）的雅羅斯（Bernard Yaros）表示：「人們還是認為有通膨問題，他們不像經濟學家看同比增長率，他們看的是價格。」

他告訴法新社：「生活必需品占去更大部分的家庭預算，這可能讓人們覺得不安。」

●移民潮

里契蒙大學（University of Richmond）法學教授托比亞斯（Carl Tobias）表示，正如川普2016年爆冷出線時一般，移民問題顯然是他2024年獲勝的原因之一。

這次，川普也承諾啟動大規模驅逐行動，遣返拜登-賀錦麗政府時期來到美國的數以百萬計移民。

在拜登發布嚴厲的行政命令後，近幾個月來非法越境人數大幅下降，但過去一年非法越境人數創下歷史新高，川普和其他共和黨人譴責這是「入侵」。

共和黨人認為邊境法案內容太少、推出時間太遲。最終，選民站在了川普陣營這邊。

●人口結構變化

初步出口民調顯示，賀錦麗贏得約40%白人選民、超過80%非裔及約一半的西語裔和亞裔選民支持。

儘管川普沒有贏得任何非白人族群的多數，但根據同一項民調，他的非裔支持率上升了個位數，西語裔支持率更是激增兩位數，這是民主黨深感擔憂的趨勢。

南加州大學（University of Southern California）教授蘇洛（Roberto Suro）說：「我們確實看到墨西哥裔美國男性、福音派人士，未受過大學教育者、工人階級……慢慢走向川普。」

他說，「在邊境地區以及受到新移民直接影響的地方」，也可以看到這一趨勢。

出乎所有人預料，川普在女性和年輕族群的表現比 2020年更好——儘管墮胎權是關鍵的選戰議題。

●太晚參選

拜登去年宣布尋求連任，引起許多民主黨人的擔憂。他如果成功連任，第2次就職總統時將是82歲。

但沒有主要競爭對手選擇挑戰他的黨內提名，有關他可能精神或身體衰退的說法，也全都遭到白宮否認。

但6月與川普的辯論凸顯危機後，人們不斷質疑拜登的精神敏銳度，強大的黨派壓力，終究導致拜登退選。

賀錦麗很快接棒參選，但她只有3個月時間來重整落後的競選活動。

維吉尼亞大學（University of Virginia）政治學者薩巴托（Larry Sabato）說：「民主黨這場災難很大程度可以歸咎於拜登，他根本不該在80多歲時試圖競選連任，最終丟給賀錦麗，讓她在很短的時間內替補上陣，事實證明這時間不夠。」

●拜登的包袱

10月8日，賀錦麗上美國廣播公司（ABC）節目「觀點」（The View）時，主持人賀斯汀（Sunny Hostin）問她：「如果有的話，妳會做哪些有別於過去4年拜登總統做過的事情嗎？」

賀錦麗遲疑一會兒後回答，「我現在一件也想不出來」。

正如歐巴馬前幕僚艾克塞羅德（David Axelrod）先前在美國有線電視新聞網（CNN）上所說，那次訪談對賀錦麗是一場「災難」。

川普沒有錯過這個機會，在造勢會上播放了這段影片，也在許多電視廣告中強調這一點。