川普重回白宮！梅蘭妮雅首發文　承諾「捍衛共和國的核心」

美國總統大選的最終成績還未出爐,但共和黨候選人川普的選舉人票已跨過勝選門檻,確認成為當選總統。川普宣布勝選後,他的妻子梅蘭妮雅(Melania Trump)在社群平台X發布聲明,稱川普將在新一任總統任期內「捍衛共和國的核心」,同時期待國民能夠超越意識形態,重新團結。

據ABC報導,梅蘭妮雅指出,多數美國人將這項重要的責任交託到了他們手中,而川普也將在他的第2個總統任期內,捍衛共和國的核心價值「自由」,並希望國人放下分歧,為了個人自由、經濟繁榮以及國家安全,超越意識形態,團結一心。

梅蘭妮進一步表示,美國的「活力、技術和創新精神」將把最優秀的人才聚集在一起,推動國家邁向進步,並且長久繁榮。她的言論展現出對美國未來的信心,並傳達出以個人自由和經濟繁榮為優先的施政理念。

