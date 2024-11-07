　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普重回白宮！梅蘭妮雅首發文　承諾「捍衛共和國的核心」

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普勝選後，梅蘭妮雅在共和黨的慶祝晚會上，和丈夫一同開心登台。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統大選的最終成績還未出爐，但共和黨候選人川普的選舉人票已跨過勝選門檻，確認成為當選總統。川普宣布勝選後，他的妻子梅蘭妮雅（Melania Trump）在社群平台X發布聲明，稱川普將在新一任總統任期內「捍衛共和國的核心」，同時期待國民能夠超越意識形態，重新團結。

據ABC報導，梅蘭妮雅指出，多數美國人將這項重要的責任交託到了他們手中，而川普也將在他的第2個總統任期內，捍衛共和國的核心價值「自由」，並希望國人放下分歧，為了個人自由、經濟繁榮以及國家安全，超越意識形態，團結一心。

梅蘭妮進一步表示，美國的「活力、技術和創新精神」將把最優秀的人才聚集在一起，推動國家邁向進步，並且長久繁榮。她的言論展現出對美國未來的信心，並傳達出以個人自由和經濟繁榮為優先的施政理念。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
永和30年老字號餐廳　宣布熄燈
下周可能有颱風　不排除較靠近台灣
彰化死亡車禍　14歲女學生宣告不治
羊肉有蛆大和解！　老闆說話了
快訊／訊問3.5hrs請回　陳佩琪上車離開廉政署
快訊／YOASOBI小巨蛋門票　結果出爐！
2小時3500！　台中3女被逮了
最後一刻還是「怒投川普」　她點出12個原因
台南驚爆男保母性侵3歲女童！
淡大公車站驚見男女「騎乘式」交疊！　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普勝選　哈佛學者：對台態度將更聚焦「交易性」互動

跳傘教練慘死！降落傘沒開「83層樓高墜崖」重摔　驚悚過程曝

川普驚奇致勝「經濟」是關鍵！　45%選民感覺變窮了

賀錦麗拒打身份牌敗選？　路透揭「6致命原因」：選民不信任她

帛琉總統大選　非官方結果顯示惠恕仁可望連任

馬斯克挺川普盤算曝光　可能成為美中溝通關鍵

川普「過渡團隊」佛州成立辦公室！　倒數75天將決定4000職位

曾批川普是西方叛徒　澳洲駐美大使陸克文急刪貼文

台大今年又退步5名！QS公布「亞洲大學排名」　台灣8校擠進前百強

錢包翻出一張舊彩券　女對獎發現「中3千多萬元首獎」嚇哭

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

門前堆滿司法郵件+撕碎本票！布丁三姊弟火速搬家　屋主開心說話了

徐若瑄罹癌發聲：我現在很好　術後失聲3個月「無法進行演出」

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

洗律師袍會把勝率洗掉？　她喊：迷信！不洗很髒欸

川普勝選　哈佛學者：對台態度將更聚焦「交易性」互動

跳傘教練慘死！降落傘沒開「83層樓高墜崖」重摔　驚悚過程曝

川普驚奇致勝「經濟」是關鍵！　45%選民感覺變窮了

賀錦麗拒打身份牌敗選？　路透揭「6致命原因」：選民不信任她

帛琉總統大選　非官方結果顯示惠恕仁可望連任

馬斯克挺川普盤算曝光　可能成為美中溝通關鍵

川普「過渡團隊」佛州成立辦公室！　倒數75天將決定4000職位

曾批川普是西方叛徒　澳洲駐美大使陸克文急刪貼文

台大今年又退步5名！QS公布「亞洲大學排名」　台灣8校擠進前百強

錢包翻出一張舊彩券　女對獎發現「中3千多萬元首獎」嚇哭

戰地軍官又來了！她衝郵局要匯25萬機票錢 東港警及時阻詐

收回京華城土地20％容獎？　北市府1週內成立「行政調查小組」

川普勝選　哈佛學者：對台態度將更聚焦「交易性」互動

粉紅超跑明到高雄！鳳山遶境連3天「雙媽會」　估湧20萬信徒

法國3架飆風戰機　降落克羅埃西亞

山本由伸約會「世界百大美女」！女方被挖情史…與山下智久爆緋聞

親姊超挺！老婆整天「陰謀論」　人夫1事夾中間崩潰：我認了

川普上任台灣下一步該做什麼？　涉外官員：在國際持續無可或缺

跳傘教練慘死！降落傘沒開「83層樓高墜崖」重摔　驚悚過程曝

川普驚奇致勝「經濟」是關鍵！　45%選民感覺變窮了

國際熱門新聞

賀錦麗敗選　「裴洛西快哭了」失落1幕曝

賀錦麗慘輸川普　旅美學者點出致命關鍵

川普再入主白宮！首位被告勝選的總統

川普承諾當選做7件事　對中國課60％關稅恐推升通膨

川普當選全家合照曝「馬斯克也參一腳」　準第一夫人卻不見了

川普當選美股暴漲1508點！　台積電ADR跌逾1％

北韓士兵沉迷A片　赴俄作戰狂看

法國神祕客賭川普勝選　大賺15.6億

川普勝選　財經網美分析「民主黨3大敗因」

川普勝選！學者：美國人寧選不笨的壞蛋

習近平致賀川普勝選　美前國安顧問：中俄知道如何玩弄他

賓州啓示錄：天佑美國人天天吃飽飽

同名亞洲象安樂死！　賀錦麗不祥之兆

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

更多熱門

相關新聞

科技業大咖賀川普當選　貝佐斯、祖克柏紛發文

科技業大咖賀川普當選　貝佐斯、祖克柏紛發文

美國總統大選結果出爐，前總統、共和黨候選人川普篤定當選，即將重返白宮，科技業大咖紛紛發文祝賀，包括亞馬遜（Amazon）創辦人兼董事長貝佐斯（Jeff Bezos）、蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）及Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）等。

川普回鍋4官司解套　任內免坐牢

川普回鍋4官司解套　任內免坐牢

專家：經濟、移民政策賀錦麗全錯

專家：經濟、移民政策賀錦麗全錯

川普當選總統　聯合國準備面臨更多動盪

川普當選總統　聯合國準備面臨更多動盪

川普喊調高關稅恐加劇通膨　貨櫃三雄臉綠

川普喊調高關稅恐加劇通膨　貨櫃三雄臉綠

關鍵字：

美國北美要聞2024美國總統大選川普梅蘭妮雅Melania Trump

讀者迴響

熱門新聞

「財政部1畫面」他怒：難怪4人狂中獎！PTT嗆裝死

即／男團選秀藝人性侵12歲少女！火速關IG避風頭

抓到了！徐巧芯公佈「陳玉珍牙斷」照片　直指兇手就是她

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

處男被「女上司性侵」：第一次被大齡女子奪走

布丁三姊弟崩壞！　親戚房東：愛心布丁也是騙的

王定宇燒劉德華慘了　葛斯齊握「退選級爆料」

即／01:19台灣東部海域規模5.5地震　最大震度4級

男藝人「西門町性侵少女」10分鐘　對話曝光

羊肉遭爆有蛆不告了！老闆被勸4字願讓步

雲端發票重複中獎爭議　網見1點傻點

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

即／高雄民宅大火　屋主兒重傷、2死者身分待查

董座花千萬養小三　生2孩竟不是他的

更多

最夯影音

更多

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面