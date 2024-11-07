川普重回白宮！梅蘭妮雅首發文　承諾「捍衛共和國的核心」

▲川普勝選後，梅蘭妮雅在共和黨的慶祝晚會上，和丈夫一同開心登台。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統大選的最終成績還未出爐，但共和黨候選人川普的選舉人票已跨過勝選門檻，確認成為當選總統。川普宣布勝選後，他的妻子梅蘭妮雅（Melania Trump）在社群平台X發布聲明，稱川普將在新一任總統任期內「捍衛共和國的核心」，同時期待國民能夠超越意識形態，重新團結。

據ABC報導，梅蘭妮雅指出，多數美國人將這項重要的責任交託到了他們手中，而川普也將在他的第2個總統任期內，捍衛共和國的核心價值「自由」，並希望國人放下分歧，為了個人自由、經濟繁榮以及國家安全，超越意識形態，團結一心。

梅蘭妮進一步表示，美國的「活力、技術和創新精神」將把最優秀的人才聚集在一起，推動國家邁向進步，並且長久繁榮。她的言論展現出對美國未來的信心，並傳達出以個人自由和經濟繁榮為優先的施政理念。