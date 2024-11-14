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健身男離奇失蹤「陳屍日曬機」　3天後惡臭飄出才發現

▲▼健身男離奇失蹤「陳屍日曬機」　3天後惡臭飄出才發現。（圖／翻攝臉書Derek Sink、Google Maps）

▲一名39歲男子陳屍健身房日曬機。（圖／翻攝Google Maps）

記者吳美依／綜合報導

美國印第安那州發生悲劇案件，一名39歲男子出門健身卻離奇失蹤，直到3天之後飄出惡臭味，才被發現陳屍在健身房的日曬機（tanning bed）裡面。

NBC等外媒報導，本案發生在該州首府印第安納波利斯（Indianapolis）健身房「Planet Fitness」。德瑞克（Derek Sink）8日沒有回家，家屬10日通報失蹤，而他在11日上午9時、健身房開門約4小時之後，才被發現身亡。

▲▼健身男離奇失蹤「陳屍日曬機」　3天後惡臭飄出才發現。（圖／翻攝臉書Derek Sink、Google Maps）

▲德瑞克失蹤三天才被發現。（圖／翻攝臉書Derek Sink）

根據「Planet Fitness」官網，健身房8日晚間9時關門，周末營業時間都是早上7時至晚間7時。目擊者伊莉莎白（Elizabeth Len）11日早上一踏進健身房，立刻聞到四處瀰漫的難聞氣味，而且在靠近日曬機的房間最濃烈。她說，「我相信日曬床有門」，質疑機台關起來長達3天，為什麼沒有人提早發現異狀。

根據家屬說法及法庭紀錄，德瑞克曾有毒品問題，去年被指控持有麻醉及管制藥物，房間裡也尋獲針頭。他被通報失蹤之後，當局憑藉電子腳鐐，才確認其下落。

目前尚不清楚德瑞克的確切死因及死亡方式，但已經排除謀殺嫌疑。「Planet Fitness」發布聲明哀悼，「我們對於會員的過世感到深刻悲痛，該分店店長正與地方當局合作調查」，同時強調會員安全與福祉是第一優先要務。

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