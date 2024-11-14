台灣注意！盧比歐掌國務院　曝將執行川普外交政策：美國利益至上

▲盧比歐將成為川普第二個任期的國務卿。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

古巴移民之子、佛州參議員盧比歐是參議院情報特別委員會的第二把手，也是國會對中大鷹派之一。他今天成功出線成為「川普2.0」國務卿後，發布聲明強調將努力推動川普外交政策，美國利益至上。

盧比歐（Marco Rubio）於簡短聲明中寫道，「身為國務卿，我每天都會努力執行他（川普）的外交政策。在川普總統的領導下，我們將透過實力促進和平，將美國人及美國利益置於一切之上」。

盧比歐是參議院對抗中國在亞太區域領土及經濟野心的先鋒，2022年曾提出「透過實力促進台灣和平法案」（Taiwan Peace Through Strength Act）。他也直言不諱主張推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），並呼籲對古巴維持強硬的外交政策。

在川普欽點參議員范斯（JD Vance）為共和黨副總統候選人前，盧比歐是多家美媒點名的熱門副手人選之一。如今他獲任命為美國第一外交官，還需要參議院同意，在共和黨拿下參議院多數下，盧比歐人事案有望「無痛」過關。

盧比歐走馬上任後，除了延續對中強硬立場，也必須處理眼前的加薩戰事及烏克蘭戰爭。「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，盧比歐高度支持以色列，曾抨擊拜登政府不夠挺以色列。

此外，盧比歐也反對以色列在加薩衝突中過度使用武力的說法。

烏克蘭戰爭方面，盧比歐多次形容為「耗資的僵局」，認為美國應盡快解決才符合自身利益，但他並未詳細說明協商解決的具體形式。

他11月7日受訪時說：「我們確實希望看到這場衝突落幕，而這將需要一些非常艱難的抉擇」。

盧比歐讚揚烏克蘭面對更強對手時的自我防衛努力是「非凡的」，但他在2月表示，「認為烏克蘭將完全擊潰俄軍的想法」有些誇張，美國的目標應該是協助烏克蘭，「以免我們被視為不可靠，還削弱我們的公信力」，但幫助烏克蘭要以不耗盡美國資源的方式進行。

面對擔心被川普「丟包」的北大西洋公約組織（NATO），盧比歐與川普立場相近。他曾說，北約必須成為「真正的盟友」，扛起自身防衛責任。他認為歐洲將錢砸在「龐大的社會安全網」上，美國為歐洲的防務買單是不公平的。

盧比歐去年發文寫道：「21世紀，歐洲必須在歐洲問題上擔任領導角色…但只要他們能依賴美國，就永遠不會承擔責任」。他近日也提到北約中的富裕國家必須做出應有貢獻，並肯定德國、波蘭或立陶宛等北約東翼成員盡了一份心力。

不過，盧比歐與民主黨議員曾起草並推動通過一項禁止總統在未經國會批准下單方面退出北約的法案，去年已獲得拜登簽署成法。

這位準國務卿去年底表示，參議院應持續監督國家是否退出北約。「我們必須確保保護我們的國家利益，及保護我們民主盟友的安全」。