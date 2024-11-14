川普新人事「對中更強硬」　國安局觀察雙主軸：不排除提更全面戰略

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統當選人川普新內閣人選陸續出爐，「對中鷹派大將」盧比歐、瓦爾茲分別出任國務卿及國安顧問。對此，國安局長蔡明彥（14日）受訪時表示，相關人事布局背後意涵可以提出一些觀察，兩個主要主軸：第一、美國優先，第二、遏制中國，不排除美國會提出較為全面性的戰略，包含：地緣政治、經貿脫鉤、供應鏈安全及出口管制。

蔡明彥今赴外交及國防委員會報告並備質詢，會前也接受媒體聯訪，有媒體詢問，川普國安團隊對台海局勢影響？蔡明彥回應，對於美國新政府個別人事安排不方便評論，這是對於美國或拜登政府的尊重。

蔡明彥指出，相關人事布局背後意涵可以提出一些觀察，兩個主要主軸：第一、美國優先，第二、遏制中國，不排除美國會提出較為全面性的戰略，包含：地緣政治、經貿脫鉤、供應鏈安全及出口管制。

蔡明彥強調，國安局會持續關注美國相關政策作為及可能影響，台美關係部分，持續基於國家戰略意義，推展跟美國在各領域合作，極大化雙方共同利益，也讓國際社會了解，台灣是在經貿、安全議題擁有堅強實力的重要夥伴，不是只想搭便車、坐享其成的國家。

蔡明彥表示，台灣跟歷任美國政府合作都非常緊密也愉快，美國政府進入交接階段，一方面感謝拜登政府過去四年對台美合作的支持跟協助，也對未來四年跟川普的合作抱持積極態度。