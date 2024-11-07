2度命中！美牧師預言「川普遇刺又勝選」　但有1可怕後果

▲比格斯3月預言川普將遭遇暗殺，並且贏得11月的美國大選。（圖／翻攝YouTube／Steve Cioccolanti & Discover Ministries）



記者吳美依／綜合報導

隨著川普即將二度入主白宮，美國基督教牧師比格斯（Brandon Biggs）一段影片又被挖出，他成功預言川普將遭遇暗殺，並且在11月贏得總統大選，但美國也將出現一場嚴峻的「經濟大崩潰」。

在今年3月15日發布的影片裡，比格斯說道，「我看到川普正在崛起，然後我看到有人想要他的命。這枚子彈從他的耳朵旁邊飛過，距離他的頭部如此之近，以至於把他的耳膜震破了」，他一邊說話，還一邊撫摸右耳。

而就在今年7月13日，川普在賓州造勢時遭遇槍擊，他在最後一刻轉頭躲過，但被子彈劃傷右耳，與比格斯描述的情況非常相似。

在同一部影片裡，比格斯還提到，川普將在11月贏得大選，因為「愛國者們」紛紛出來投票，全美各地的保守派將活躍起來，在多州掀起共和黨的「紅色浪潮」，「為這個國家帶來一波新的愛國主義。它正在誕生，並且像火一樣不斷蔓延。」

不過，美國隨後也將發生一場「經濟大崩潰」，而且比20世紀經濟大蕭條更嚴峻，「上帝告訴我，這將是一段非常黑暗的時期」，「我看到川普在（白宮）橢圓形辦公室禱告，他在上帝面前抱頭哭泣。」

比格斯接著說道，儘管美國陷入金融危機帶來的黑暗與重擔，但在歷經「震動」時期之後，也將引發「覺醒」並且東山再起，「美好時光會再次出現」，「這不全然是厄運和陰霾。天空不會塌下來。這是一次修正。修正即將到來。」