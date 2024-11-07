陸學者：川普團隊將充斥「鷹派」　把台灣作為遏制中國的籌碼

▲川普勝選，將再次擔任美國總統。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

川普（Donald Trump）贏得美國總統大選，即將重返白宮，美中關係的發展受到各界關注。對此，復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯認為，川普未來的外交安全團隊將充斥鷹派，在外交安全領域挑戰中國利益，並可能把台灣作為在戰略上遏制中國的一個重要籌碼。

根據《上觀新聞》報導，吳心伯對於川普上台之後的中美關係，表達了兩重擔心」，第一個「擔心」是，川普第二任期對華政策首先會聚焦經貿關係，包括推動加徵關稅、貿易技術「脫鈎」等。

吳心伯表示，從川普第一任期的做法看，加徵關稅會說到做到，這將是主打的一張牌，但是未必一步到位，也未必對所有商品加徵60%關稅，「可能會一步一步來，將其作為槓桿、籌碼向中國要價。」

第二個「擔心」是雙方在外交安全領域的摩擦、衝突和對抗。吳心伯認為，據他觀察，川普未來的外交安全團隊將充斥鷹派甚至極端鷹派，「他們會在外交安全領域挑戰中國利益，恐將大大升高兩國緊張關係，加劇發生危機甚至對抗的風險。」

吳心伯說，以台灣問題為例，川普更多是從經濟利益而非地緣政治利益的角度去考慮，所關注的是台灣如何滿足美國經濟、投資方面的訴求；但另一方面，川普未來的外交安全團隊卻看重台灣的地緣政治效應，會把台灣作為在戰略上遏制中國的一個重要籌碼。