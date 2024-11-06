提升救災效能減災無形　南消一大辦理大型鐵皮工廠火災搶救演練

▲台南市消防局第一救災救護大隊於6日上午在白河區龍得堡興業有限公司辦理火災搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化鐵皮工廠員工及消防人員火災搶救應變能力，台南市消防局第一救災救護大隊於6日上午在白河區龍得堡興業有限公司辦理火災搶救演練，這次演練主要針對場所用火、用電安全及面對初期火災時員工自主應變能力，另也考驗消防人員對於大型且火載量大之鐵皮工廠火災搶救能力。

龍得堡興業有限公司位於台南市白河區中山路上，原本生產家具，因為對於品質堅持，挺過九零年代經濟風暴，後成功轉型至毛利較高的高級床墊代工業，沒有產業外移，堅持台灣製造，成功打開外銷美國市場，現亦跨足製造床墊材料，因此廠區內除設有產品展間外，亦儲放大量棉絮、床墊等半成品，火載量大，若發生事故，員工須立即實施緊急應變，執行初期滅火、通報及引導避難等緊急措施。

本次火災搶救演練，除工廠員工實施火災初期緊急應變，並落實交接廠區平面圖、人員受傷受困情形、危險物品儲放等相關必要資訊給前來接手處理之消防人員，演練過程模擬發生消防水源不足、消防人員空間迷航受困、鐵皮建築物即將倒塌實施退避權等，考驗消防人員對於大型工廠搶救應變能力。

消防局局長李明峯表示，雖該公司員工人數不足30人，依消防法規得免遴用防火管理人及定期每半年實施自為消防編組演練，但員工仍應熟悉自身工作環境安全，對於發生事故當下，懂得如何操作消防安全設備處理及應變，不僅能保護自身安全，甚至也能避免災害進一步擴大。

市長黃偉哲呼籲大台南的企業業者，應該落實「自己財產，自己顧」的理念，員工及廠區內所有設備及產品，都是公司重要資產，故須持續不斷精進自身安全管理，確保第一線員工除日常工作時應遵守安全規範外，對於事故初期亦都具備應變能力。