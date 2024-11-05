充實救災裝備器材　企業捐贈南消第一大隊個人熱顯像儀

▲台南市消防局於5日上午10時，在台南市柳營區工二路榮剛材料科技股份有限公司，舉行「個人熱顯像儀」捐贈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局於5日上午10時，在台南市柳營區工二路榮剛材料科技股份有限公司，舉行「個人熱顯像儀」捐贈儀式，由榮剛材料總經理康永昌出席捐贈，並由消防局第一大隊長邱國禎代表受贈並頒發感謝狀，感謝造福人群的善行義舉。

榮剛材料科技股份有限公司秉持「服務社會，造福人群」的理念，默默為社會付出及做公益積極回饋地方社會，曾於2023年3月份公司成立30週年廠慶時，捐贈消防局總價值新台幣450萬元救護車1輛，提升大新營地區緊急救護品質，同年12月捐贈價值34萬元的快速救援板、折疊式器材搬運車及3M面罩組供外勤同仁救災使用。

本次捐贈因體恤消防局人員為保障市民生命財產安全的辛苦付出，為了能讓救災人員在搶救上無憂，特購置搶救器材捐贈個人熱顯像儀5台，總價值新台幣32萬5000元，供消防弟兄第一時間救災使用。

榮剛材料科公司總經理康永昌表示，體恤消防局同仁保障市民生命財產安全的辛苦付出，希望這批裝備能夠對消防人員有所幫助，未來有機會將再盡棉薄之力於公益。

市長黃偉哲指出，消防隊員平時須接受嚴格的訓練，但是除了優良的救災技術外，還須有精良的裝備、器材，感謝榮剛材料科技股份有限公司捐贈這批消防器材，使得救災工作如虎添翼，更提高了救援戰力。

消防局長李明峯表示，熱顯像儀能協助搜救時更清楚辨識起火點、受困者、通道與障礙等，及早發現起火點進行滅火，同時也可偵測人體體溫、找尋受困人員，減少搜救時間，感謝榮剛材料科技股份有限公司慷慨捐贈，這批熱顯像儀也勢必成為災害現場消防人員的最佳後盾。