優化高齡照護品質　南消七大隊台南榮民之家火災搶救。大量傷病患演練

▲台南市消防局第七大隊5日聯合台南榮譽國民之家辦理火災搶救暨大量傷病患演練，以強化防災意識和應變作為，營造更完善的照護環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升長照機構之防災能力並保障住民安全，台南市消防局第七大隊5日聯合台南榮譽國民之家辦理火災搶救暨大量傷病患演練，以強化防災意識和應變作為，營造更完善的照護環境。

台灣現已進入高齡社會，長照機構內多為避難弱勢群體，一旦發生火警，往往容易導致重大傷亡。台南榮譽國民之家位於東區平實重劃區，鄰近醫院，設有450床之長照、養護及失智中心，收容長者眾多。這次演練的設計不僅涵蓋火災應變，更模擬大量傷病患情境，以使救災人員熟悉該場所內外的環境，增強實戰能力。

第七大隊大隊長石家源指出，長照及養護機構在災害發生時，需要快速而有效地分配有限的緊急醫療資源。本次演練整合了台南榮譽國民之家自衛消防編組與消防隊的第一線救災人員，協助消防人員熟悉救援路徑，同時培養彼此之間的默契，以利未來緊急狀況下的應對。

消防局局長李明峯表示，在市長黃偉哲的支持下，消防局不斷推動各項防減災措施，積極提升場所的防災韌性，以期在災害來臨時將損害降到最低。此次與台南榮譽國民之家聯合辦理的演練，是提升高齡照護安全的重要一步。未來，消防局將持續精進救災能力，共同建構安全的台南市，保障市民的生活安全與福祉。