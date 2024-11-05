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孕婦國道旁急產　南消四大隊消防員充當產婆接生母女均安

▲台南市消防局第四大隊安定分隊隊員邱耀民、吳家葳2人，執行孕婦送醫生產勤務，未料孕婦羊水早破，2名隊員救護車停國道路肩緊急接生，母女均安。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊安定分隊隊員邱耀民、吳家葳2人，執行孕婦送醫生產勤務，未料孕婦羊水早破，2名隊員救護車停國道路肩緊急接生，母女均安。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局5日凌晨3時許獲報，指稱台南市安定區有一名約31歲懷孕第2胎簡姓孕婦，約37週有規則陣痛，派遣安定分隊隊員邱耀民、吳家葳2名隊員前往執行救護，但送醫途中羊水已破，救護員停國道路肩緊急接生，母女均安。

▲台南市消防局第四大隊安定分隊隊員邱耀民、吳家葳2人，執行孕婦送醫生產勤務，未料孕婦羊水早破，2名隊員救護車停國道路肩緊急接生，母女均安。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局第四大隊指出，救護人員到場時發現孕婦羊水已破，現場生命徵象評估後將孕婦立即送醫，於送醫途中邱員發現嬰兒胎頭已露出，隨即把救護車停在國道路肩上進行接生，救護人員準備好無菌產包後，請孕婦使用嘴巴呼吸並開始腹部出力，合力順利接生1名女嬰，經評估新生兒哭聲、活動力及生命徵象皆穩定後，將女嬰遞送到媽媽懷裡保暖，喜迎新生命誕生，再把母女2人迅速送至台南新樓醫院。

邱耀民表示，從事消防工作以來第一次急產接生，雖然過程很緊張但是看到寶寶健康的出生，感到很開心。吳家葳也是2位小孩的媽媽，能親手接生新的生命誕生，也是覺得很感動。

▲台南市消防局第四大隊安定分隊隊員邱耀民、吳家葳2人，執行孕婦送醫生產勤務，未料孕婦羊水早破，2名隊員救護車停國道路肩緊急接生，母女均安。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第四大隊長蔡國保表示，每位救護技術員皆有受過相關專業訓練，如孕婦突遇羊水破裂、預產期前後子宮持續收縮、落紅等產兆時，請立即前往醫院或撥打 119 請求協助，方能確保產婦及胎兒的安全。

▲台南市消防局第四大隊安定分隊隊員邱耀民、吳家葳2人，執行孕婦送醫生產勤務，未料孕婦羊水早破，2名隊員救護車停國道路肩緊急接生，母女均安。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯呼籲，時序轉為秋冬，年長者或三高族群中風機率大增，急性腦中風患者常見的症狀除了嘴斜流口水，單側肢體無力麻木及言語不清等典型症狀外，可能併發頭痛眩暈、失憶甚至昏迷等嚴重狀況，民眾應熟知辛辛那提中風指標「FAST」，把握黃金3小時的搶救時間，可大幅提高治癒機會。

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