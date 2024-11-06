關懷長者防火安全　南消七大隊灣裡分隊不缺席

▲隨著高齡化社會的來臨，南消灣裡分隊與社團法人台南市基督教鯤鯓牧鄰協會攜手合作，6日在南區鯤鯓教會展開針對社區長者的防火安全宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著高齡化社會的來臨，南消灣裡分隊與社團法人台南市基督教鯤鯓牧鄰協會攜手合作，6日在南區鯤鯓教會展開針對社區長者的防火安全宣導活動，此次活動旨在提升長者的防火意識，也特別提醒長者家中勿堆積大量雜物且家中如有裝設鐵窗應預留逃生出口，避免影響逃生，確保他們的居家安全。

這次宣導活動內容項目包含住宅用火災警報器、CPR講解暨操作、防範一氧化碳中毒、等多項內容，住宅用火災警報器：介紹火災警報器的功能與安裝，並強調定期檢查和更換電池的重要性，確保在危急時刻能發揮作用。 CPR操作：提供心肺復甦術（CPR）的基本知識與實際操作示範，使長者在緊急情況下能夠有效應對，保護自己及他人的生命安全。

防範一氧化碳中毒：講解一氧化碳的危險性，提醒長者在使用燃氣熱水器時的安全注意事項，並介紹如何檢查通風及避免中毒的措施。家中勿堆積大量雜物：強調保持逃生出口暢通的重要性，提醒長者定期清理家中雜物，以確保在發生火災時能迅速安全撤離。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，透過本次活動希望能增強長者的防火意識和自我保護能力，且消防局不斷透過各種平台或時機來進行防火宣導，目的是要提升市民的防火意識，進而降低火災發生風險。

消防局長李明峯也呼籲市民朋友，住宅用火災警報器價格便宜、容易安裝檢測，可及早通報火災發生及早逃生，維護居家安全請裝設住宅用火災警報器，讓我們的生活環境更加安全宜居，請多加利用。同時消防局也秉持著市長黃偉哲施政理念，期望藉由辦理本次宣導活動，能吸引更多民眾一同參與，藉由防火防災觀念遍地扎根，創造更有防災韌性的都市。