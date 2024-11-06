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表揚安樂、信義區里鄰長　謝國樑：感謝打造有愛城市

▲基隆表揚安樂、信義區里鄰長。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆表揚安樂、信義區里鄰長。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今年規畫3場績優里鄰長表揚活動，首場安樂區、信義區今（6日）登場，市長謝國樑親自出席頒獎並感謝大家的辛勞付出，在最基層為民服務，與市府合作打造亞洲最有愛的城市。首場安樂區及信義區的績優里鄰長表揚活動，共有126位里鄰長獲獎，安樂區共75位，信義區則有51位。

謝國樑對里鄰長表示最崇高的敬意，他指出近期基隆接連歷經兩場風災侵襲，對我們的家園帶來許多挑戰與困難，感謝各里鄰長無畏風雨站在第一線奔波巡視，即時與市府連線，積極協助每一位需要幫助的里民，展現無比的團結與堅韌。

▲基隆表揚安樂、信義區里鄰長。（圖／記者郭世賢翻攝）

接受表揚的績優里鄰長包括信義區孝德里朱志偉里長主動關懷、訪視里內的弱勢家庭，協助爭取社會福利與資源，改善民眾的生活品質，讓每一位居民都能感受到社會的溫暖；而孝忠里的沈淑惠鄰長，平日待人謙和，熱心為社區服務。憑藉著身為太魯閣族的身份及族語的親和力，積極在學校、原民會館及里鄰內推動原民文化及各項活動，讓社區更加多元與包容。

安樂區童意鵬里長則已擔任里長逾25年，除了擁有高EQ和好脾氣，更全力配合市政宣導，致力於打造友善的生活環境。面對安樂市場的髒亂問題，童意鵬主動協助清理市場水溝，減少蚊蟲及鼠害的發生，為里民創造一個乾淨舒適的生活空間，令人感動。

▲基隆表揚安樂、信義區里鄰長。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆表揚安樂、信義區里鄰長。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆表揚安樂、信義區里鄰長。（圖／記者郭世賢翻攝）

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