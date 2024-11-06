提升安全守護！基隆長庚落實火災應變教育　200醫護防火訓練

▲基隆長庚醫院落實火災應變教育。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局安樂分隊於11月1日及4日兩天，前往長庚醫院基隆院區及情人湖院區，辦理兩梯次的防災教育訓練，共約200人醫護人員參與。本次訓練由長庚醫院各單位主管及護理人員參與，也提到10月初長庚醫院管道間火災事故為例，說明火災初期應變成功無人傷亡的關鍵，以及如何彈性運用自衛消防編組、用火用電的安全注意要點，同時安排滅火器和火災警報機的實際演練演練。

安樂分隊黃軍緯分隊長指出，長庚醫院為高樓層建築，消防法令所規定的自衛消防編組分為滅火班、通報班、避難引導班、安全防護班及救護班。火災初期時如可以迅速將防火區劃內的人員疏散，並正確選用滅火措施，即可有效減少傷亡及抑制火勢蔓延。每位同仁都要熟悉各項消防安全設備操作以備不時之需。

對於像醫院這種有輪班需求的特殊場所，火災緊急應變要熟記「R.A.C.E」原則，亦即疏散、通報、侷限火煙及初期滅火(rescue, alarm, contain, extinguish)，在火災發生的時要應突破自衛消防編組各班別的固定任務，指揮官要依照現場狀況靈活指派「滅火、通報、避難引導」三大任務。當有避難弱者的時候，應即簡化SOP程序化為口訣，例如「起火居室離室避難、非起火居室就地避難」等，確保同仁能迅速記憶並付諸實行。

醫院發生火災或事故發生時，需要大量的人力支援，如果初期確認階段直接廣播火災時，可能會導致院區民眾驚慌反而造成危險。長庚醫院訂定了人員召集代號，如「全院綠色」代表火警集結、「三三三動員」代表大量傷病患事故、「999」代表需要急救，利用相關代號可以減少誤報，避免頻繁的火警集結廣播造成「狼來了」的效應。

此外，教育訓練中也提到，醫院有使用許多用電設備，如個人使用的手機與行動電源，大多為鋰電池充電設備，要注意使用安全。避免碰撞、摔落及敲打等，如有發現設備膨脹、變形、異常發熱、電解液流出或是充電異常等情形，應立即停止使用進行檢修更換。

基隆長庚醫院副院長李立夫表示，10月初火災當日現場同仁應變得當，得以化險為夷，感謝所有同仁及消防局的協助。也是利用這次機會，醫院會再檢視消防防護計畫需要加強的部分，提升長庚醫院的防災韌性，確保民眾與員工的安全。