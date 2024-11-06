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CNN資深主播：賀錦麗擊敗川普　「需要一個奇蹟」

▲共和黨候選人、前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲共和黨候選人、前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

美國總統大選開票進行中！《CNN》資深主持人克里斯·華萊士（Chris Wallace）對民主黨選情發表評論。他直言，面對現任總統拜登的低迷民調，副總統賀錦麗要在這次大選中擊敗川普，「需要一個奇蹟」。

根據《CNN》最新出口民調顯示，目前美國民眾對國家現況的不滿情緒高漲。華萊士指出：「當你看到選民以3比1的比例表達對國家現況不滿時，在傳統選舉邏輯下，賀錦麗要在這樣的逆風中獲勝，簡直需要一個奇蹟。」

華萊士更進一步點出拜登政府的低迷支持度：「別忘了她是拜登政府的一份子。拜登-賀錦麗政府的支持率僅41%，反對率高達58%，這距離及格線都還差得遠。」他認為，「如果賀錦麗能夠克服這些數字並贏得選舉，那就意味著她成功地讓選民相信她是解決問題的一部分，而不是問題的一部分。」

另外，根據《紐約時報》（New York Times）最新選情分析模型顯示，川普贏得大選的機率高達65%，這是《紐時》選舉指針首次「指向」川普當選。
 

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