CNN資深主播：賀錦麗擊敗川普　「需要一個奇蹟」

▲共和黨候選人、前總統川普。(圖/達志影像/美聯社)

記者邱晟軒/綜合報導

美國總統大選開票進行中!《CNN》資深主持人克里斯·華萊士(Chris Wallace)對民主黨選情發表評論。他直言,面對現任總統拜登的低迷民調,副總統賀錦麗要在這次大選中擊敗川普,「需要一個奇蹟」。



根據《CNN》最新出口民調顯示,目前美國民眾對國家現況的不滿情緒高漲。華萊士指出:「當你看到選民以3比1的比例表達對國家現況不滿時,在傳統選舉邏輯下,賀錦麗要在這樣的逆風中獲勝,簡直需要一個奇蹟。」



華萊士更進一步點出拜登政府的低迷支持度:「別忘了她是拜登政府的一份子。拜登-賀錦麗政府的支持率僅41%,反對率高達58%,這距離及格線都還差得遠。」他認為,「如果賀錦麗能夠克服這些數字並贏得選舉,那就意味著她成功地讓選民相信她是解決問題的一部分,而不是問題的一部分。」



另外,根據《紐約時報》(New York Times)最新選情分析模型顯示,川普贏得大選的機率高達65%,這是《紐時》選舉指針首次「指向」川普當選。



