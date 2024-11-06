不爽拜登退選？美第一夫人吉兒「穿紅色」投票　網驚：跳槽投川普

Jill Biden is wearing the GOP's shade of red to cast her vote. Joe Biden is skipping the Kamala Harris watch party. Do the math. pic.twitter.com/5CFG9pDHSK — Ian Miles Cheong (@stillgray) November 5, 2024

記者羅翊宬／綜合報導

2024美國總統大選於當地時間5日登場，隨著全美各地關閉投票所，目前已陸續進入開票程序。不過，現任美國總統拜登的妻子吉兒卻身穿「深紅色」長褲套裝出門投票，引發社群媒體熱議，連帶引發部分民主黨人士的不滿，因為紅色正是川普所來自的共和黨的代表色。

根據美媒《福斯新聞》，拜登今年6月27日首度與川普展開電視辯論，但由於當時表現欠佳，連帶引發黨內外人士質疑，期健康狀況可能無法勝認接下來4年任期，最後於7月底宣布放棄競選連任，並由副手賀錦麗接棒參選，此後拜登基本上便缺席競選活動。

眾所皆知，紅色是共和黨的代表顏色，包括出現在選票統計的各州地圖上，顯示有哪些州的選舉人票屬於川普。然而，吉兒夫人外出投票時的穿著卻很快引起人們熱議。

Jill Biden has not gotten over the coup that removed her

That's a Trump vote right there pic.twitter.com/AKhFquk6E6 — Jim Hanson (@JimHansonDC) November 5, 2024

右翼政治評論員伊恩•邁爾斯•張（Ian Miles Cheong）在社群平台X發文，「吉兒身穿共和黨的代表色紅色衣服出門投票，而拜登將缺席賀錦麗的觀看派對」；英國網紅Oli London則表示，「吉兒身穿紅色（共和黨的代表色）離開投票站」；前特種部隊武器專家漢森（Jim Hanson）則諷刺，「吉兒•拜登還沒有從推翻她的政變中恢復過來，這就是對川普的投票」。

報導指出，許多人開玩笑稱，吉兒將選票投給了川普，因為有人認為拜登家族對於外界逼迫放棄競選連任的方式「並不感到興奮」。

一名網友則在X回應，「吉兒穿著一身紅前往投票。身為民主黨政治人物的妻子，她不可能不知道這看起來是如何。看來拜登和吉兒很生氣」、「吉兒·拜登投票給川普了嗎？投票時穿紅色衣服，明明就知道出門會被拍照」。

據悉，目前川普以195：113領先賀錦麗。

川普勝出州

俄亥俄州：17張選舉人票

懷俄明州：3張選舉人票

南達科塔州：3張選舉人票

北達科塔州：3張選舉人票

堪薩斯州：6張選舉人票

德州：40張選舉人票

路易斯安那州：8張選舉人票

內布拉斯加州：2張選舉人票

內布拉斯加州國會第一選區：1張選舉人票

內布拉斯加州國會第三選區：1張選舉人票

密蘇里州：10張選舉人票

阿肯色州：6張選舉人票

阿拉巴馬州：9張選舉人票

密西西比州：6張選舉人票

田納西州：11張選舉人票

奧克拉荷馬州：7張選舉人票

南卡羅來納州：9張選舉人票

肯塔基州：8張選舉人票

印第安納州：11張選舉人票

西維吉尼亞州：4張選舉人票

賀錦麗勝出州

科羅拉多州：10張選舉人票

紐約州：28張選舉人票

哥倫比亞特區：3張選舉人票

緬因州第一選區：1張選舉人票

伊利諾州：19張選舉人票

紐澤西州：14張選舉人票

馬里蘭州：10張選舉人票

麻州：11張選舉人票

康乃狄克州：7張選舉人票

羅德島州：4張選舉人票

佛蒙特州：3張選舉人票