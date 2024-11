不爽拜登退選？美第一夫人吉兒「穿紅色」投票　網驚：跳槽投川普

Jill Biden is wearing the GOP's shade of red to cast her vote. Joe Biden is skipping the Kamala Harris watch party. Do the math. pic.twitter.com/5CFG9pDHSK

記者羅翊宬/綜合報導

2024美國總統大選於當地時間5日登場,隨著全美各地關閉投票所,目前已陸續進入開票程序。不過,現任美國總統拜登的妻子吉兒卻身穿「深紅色」長褲套裝出門投票,引發社群媒體熱議,連帶引發部分民主黨人士的不滿,因為紅色正是川普所來自的共和黨的代表色。

根據美媒《福斯新聞》,拜登今年6月27日首度與川普展開電視辯論,但由於當時表現欠佳,連帶引發黨內外人士質疑,期健康狀況可能無法勝認接下來4年任期,最後於7月底宣布放棄競選連任,並由副手賀錦麗接棒參選,此後拜登基本上便缺席競選活動。

眾所皆知,紅色是共和黨的代表顏色,包括出現在選票統計的各州地圖上,顯示有哪些州的選舉人票屬於川普。然而,吉兒夫人外出投票時的穿著卻很快引起人們熱議。

Jill Biden has not gotten over the coup that removed her

That's a Trump vote right there pic.twitter.com/AKhFquk6E6