快訊／川普逆轉！　《紐約時報》最新預測出爐

▲2024美國總統大選:川普贏得大選機率高達65%。(圖/達志影像/美聯社)

記者邱晟軒/綜合報導

2024美國總統大選開票進行中!根據《紐約時報》(New York Times)最新選情分析模型顯示,共和黨候選人川普贏得大選的機率高達65%,這是《紐時》選舉指針首次「指向」川普勝選。

根據《紐約時報》官方網站說明,該選情預測模型是綜合分析了多項關鍵數據,包括最新民調數據、目前已開出的選票結果、剩餘選票的預期走向。

▲紐約時報預測:川普勝選機率65%! (圖/翻攝紐約時報官方網站)

值得注意的是,這個結果與《紐約時報》先前的立場形成強烈對比。該報編輯委員會曾在今年9月30日曾公開表態支持民主黨候選人賀錦麗,並稱她是「唯一愛國的總統選擇」。

由14名評論員組成的編輯委員會當時更強調,「川普不配當總統是一個不容置疑,且令人沮喪的事實」,並呼籲關心美國民主穩定的選民拒絕川普再次入主白宮。

