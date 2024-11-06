快訊／川普逆轉！　《紐約時報》最新預測出爐

▲2024美國總統大選：川普贏得大選機率高達65%。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

2024美國總統大選開票進行中！根據《紐約時報》（New York Times）最新選情分析模型顯示，共和黨候選人川普贏得大選的機率高達65%，這是《紐時》選舉指針首次「指向」川普勝選。

根據《紐約時報》官方網站說明，該選情預測模型是綜合分析了多項關鍵數據，包括最新民調數據、目前已開出的選票結果、剩餘選票的預期走向。

▲紐約時報預測：川普勝選機率65%！ （圖／翻攝紐約時報官方網站）

值得注意的是，這個結果與《紐約時報》先前的立場形成強烈對比。該報編輯委員會曾在今年9月30日曾公開表態支持民主黨候選人賀錦麗，並稱她是「唯一愛國的總統選擇」。

由14名評論員組成的編輯委員會當時更強調，「川普不配當總統是一個不容置疑，且令人沮喪的事實」，並呼籲關心美國民主穩定的選民拒絕川普再次入主白宮。