▲密蘇里州發生洪水。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統大選5日登場,但就在選舉投票這天,密蘇里州2名在投票站工作的一男一女遇上致命洪水遇難。

今日美國報、CNN等報導,事發於5日凌晨4時30分左右,當時比弗溪(Beaver Creek)河流水位暴漲,3輛車輛被衝出道路,其中兩輛車上的3人順利游上岸,但第三輛車內的2名乘客在上午8時45分被發現死亡。

已知死者是一名70歲男子及一名73歲女子,來自密蘇里州馬內斯(Manes)地區。相關單位已證實2名死者是賴特郡(Wright County)投票站工作人員。

Two Manes, Missouri, residents have drowned after their vehicle was swept off State Route H by Beaver Creek floodwaters. pic.twitter.com/ZqgUzfaa0Y