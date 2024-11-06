出軌「美女營養師」10年　網紅醫竟與妻家爭產2000萬

圖、文／CTWANT

網紅醫生黎雨青日前遭本刊揭露，與知名營養師「氧氣女神」陳嫚羚外遇長達10年，讓蕭姓妻子在長期精神壓力下含恨而終，黎雨青近日發出道歉聲明，當中竟詳述妻子的病情，在大眾面前演的深情款款，卻對岳家表示妻子留下的2000萬房產他「全都要」，至今更不肯將妻子的存款交出，讓岳母震怒並決定守護愛女的遺產，怒斥女婿「不要拿我女兒的錢養小三」。

▲名醫黎雨青與網紅營養師陳嫚羚外遇超過10年，讓蕭姓妻子在長期精神壓力下病逝，黎雨青如今還想與岳家爭產。（圖／CTWANT提供，下同）

10月底的一個下午，蕭母在二女兒的陪伴下現身，老母親的頭髮花白，身型在巨大悲傷下微微佝僂，眼角眉梢都帶著對愛女的無限思念和不捨，一開口便忍不住哽咽。

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「她怕我擔心所以不跟我講，我都不知道她這麼苦、這麼可憐。」想到愛女，蕭母的眼淚再次潰堤。她回憶，黎雨青在結婚時曾承諾會好好照顧女兒，最終竟讓愛女承擔遭背叛的痛苦長達10年，甚至得一次次忍受陳嫚羚的挑釁，最終含恨而亡，黎雨青更在女兒離世後發文，對全家人再次傷害。

▲蕭母（右）與蕭妹出面控訴黎雨青的負心舉止，要求他「別拿我女兒的錢養小三」。

「我們家女兒是這麼愛漂亮、愛面子的人，他怎麼可以把她最脆弱的那段拿出來講。」蕭母憤怒表示，黎雨青在道歉聲明中詳述了女兒病情，甚至連「膀胱無力到尿失禁，需要穿尿布」都公諸於眾，將自己描述成無微不至的好丈夫，但他其實「沒這麼偉大」，而相較於蕭家父母的悲痛，黎雨青卻只想著自己。

「我叫你一聲爸，我叫你一聲媽，我就算你們半個兒子，你一直不理解我。」根據記者取得的音檔，黎雨青長達10年的婚外情遭揭露後，他找上岳父母「解釋」，實則是大言不慚，希望長輩能「跟他站在一起」，找出爆料人後接受訪問，以此「澄清」，而見老婆娘家人怒火仍盛，他竟決定與岳父岳母爭奪妻子留下的遺產。

蕭妹說，在事件曝光後，母親對黎雨青和陳嫚羚始終無法原諒，更不希望愛女留下的一切落入黎雨青手中，希望黎放棄繼承，或依法與父母一人一半，黎雨青卻仍堅稱自己要獲得所有的房產。

▲黎雨青10月25日貼出律師事務所的聲明稿，要網友勿以訛傳訛，卻被發現該律師函疑似造假。

該棟房子是蕭家父母在女兒結婚時，為了讓他們能安身立命，配合黎的工作地點，在台中幫付頭期款購置的婚房，當時正逢景氣低迷，總價約千萬元，如今則已翻了一倍，市價超過2000萬，黎雨青還曾對妻子語帶埋怨，稱「你們家為什麼不買兩間」，如今則連妻子留給父母最後的念想都要占為己有。

「我全要，那就看要怎麼弄。」在記者取得的音檔中，黎雨青再次演出深情模樣，稱自己與妻子的連結「已經很少了」，娘家人要求他淨身出戶，就代表「我跟妻子之前所有的東西都歸零」，他因而不會放棄房子，甚至詢問娘家人「你們到底要攻擊我到什麼時候」。

而黎雨青自稱在妻子臨終前，曾答應會幫她好好照顧爸媽，至今竟連妻子留下的存摺和存款都未交給岳父母，蕭母更不願黎雨青「拿女兒的錢養小三」，希望2人能出面公開道歉，以慰蕭女在天之靈。

本刊致電並發送簡訊給黎雨青，但至截稿前都未獲回應。

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