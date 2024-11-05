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男友幫妹妹買「衛生棉、內衣」！她氣炸：完全踩雷點...網2派吵翻

（示意圖／翻攝自pexels）

▲原PO不能接受男友幫妹妹買私密用品。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

吃男友妹妹的醋？有女網友在網路上分享，男友跟妹妹感情好到會幫對方買衛生棉，甚至還幫妹妹跟團買冰絲內衣，讓她理智線立刻斷掉，因此想請教網友要如何跟男友討論這件事？貼文曝光後也引發2派網友吵翻。

原PO近日在PTT看板「WomenTalk」以「可以接受男友幫妹妹買貼身物品嗎」為題發文分享，她跟男友剛在一起3個月，交往前就知道他們家兄妹間關係很好，她也很羨慕他們可以互開玩笑的相處，常常打打鬧鬧的，雖然有時候也會勾肩搭背，但原PO想說這應該挺正常的。

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有次原PO遇到生理期剛好在男友家過夜，太臨時了也沒帶到衛生棉，對方就跟她說，可以去妹妹房間幫她拿，還問她剛來的話要不要用28公分、有翅膀的，「我那時候還想說他怎麼會知道妹妹有什麼品牌，還知道尺寸那些，但當下肚子快痛死了也沒想那麼多。」

直到上個月去好市多，她才發現男友會幫妹妹買衛生棉，「心裡其實覺得卡卡的，因為男友也沒打電話問或者看圖片找，就是很順其自然的放到購物車裡，好像很熟練那樣？！」

原PO還分享，因為她是遠端上班，平日都會跑去男友租屋處工作等他下班一起去吃飯，「基本上就是同居啦，男友如果有網購就會直接寫我的名字，讓我幫忙收，收到宅配我都是習慣性先把包裹拆開，不然有時候箱子那些都蠻髒的，不想堆在家裡，男友知道我會拆也不介意。」

不過這幾天原PO收到幾個包裹，其中一個包裹外包裝很多英文字母，打開後是用包裝袋裝起來的，但裡面的東西形狀看起來怪怪的，翻過來才發現袋子標籤寫內衣，其中一件還寫冰絲，「內衣尺寸也不是我能穿的，我胸部跟下圍比較大，根本不會穿M，馬上理智線斷掉拍下來問男友怎麼回事，結果他直接說是幫妹妹跟團購買的，要我先幫他收好，假日有回家再提醒他拿回去給妹妹，我當下就是一個大問號。」

原PO也坦承，雖然看起來像運動內衣，但男友之後如果要買蕾絲內衣怎麼辦，「我可以接受幫買衛生棉或棉條之類的，不過內衣應該是要自己買吧？男友好像也不覺得我會不開心什麼的…我也有點怕，其實不是買給妹妹的，想跟男友討論這件事，但又怕是我個人思想問題，是我太敏感嗎？我不想當壞嫂嫂，可是這件事完全踩在我的雷點上…不管我怎麼反思都覺得即便是兄妹，也應該男女有別吧！不知道該怎麼提，拜託大家教學。」

貼文曝光後也引發網友熱議，「妳只是人家女友，什麼時候會分手還不曉得，但人家可是妥妥有血緣關係，還從小住到大」、「妳太敏感」、「幫買東西而已是有什麼問題？」「太守舊了吧，幫老妹買個衛生棉而已」、「蠻可怕的，妳已經把男友妹妹當假想敵」、「幫買又不是幫穿，搞不好是妹妹託買的」、「毛這麼多，結婚也一定各種家族戰爭，早點放過他吧。」

但也有網友幫原PO辯護，「原po擔心的不是送妹妹這件事，而是心裡已經懷疑是送給小三了」、「買衛生棉其實我覺得還好，但內衣這種東西通常也是媽媽買吧」、「不知道別人怎樣，不過我是不會叫我弟幫我買貼身用品的啦。」不過又有人認為「感覺真的是買給妹妹的，如果買給其他女生應該會直接寄給她」、「我會拜託我哥幫買內衣欸，他去日本跟女友，我拜託他幫我買無印的無痕內衣，尺寸也有跟他講。我覺得還好欸？」

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