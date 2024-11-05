德屠夫做「浣熊香腸」爆紅　追溯來源與「納粹德國」有關？

▲浣熊。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

近期中文網路開始流傳「德國浣熊香腸」爆紅一事，引起不少網友的關注與討論。而有熟悉歷史的網友也針對這則新聞科普，表示德國之所以會遭到浣熊肆虐，主要起因就是「納粹德國」時期，有人特意引進，再加上狩獵協會的放任，讓德國自1950年代就遭到浣熊的肆虐。

臉書粉絲專頁「海獅說」日前就發文表示，1930年代，當時納粹執政的德國正在入侵其他國家，卻被浣熊「逆向入侵」。1934年，納粹政權剛滿一年，德國中部的Edersee湖區，一名當地飼養員引進了4隻來自北美洲的浣熊。據說這些浣熊原本是被引進來製作皮草，但飼養員認為放養到森林中可以增加本地的生物多樣性，同時提供獵人狩獵的機會，因此決定放養這些浣熊。

由於德國是個重視手續的國家，飼養員向帝國狩獵協會（Reichsbund Deutsche Jägerschaft）申請放養許可。據了解，該協會是納粹德國的官方狩獵組織，所有有執照的獵人都必須參加，由戈林（Hermann Göring）擔任帝國狩獵大師（Reichsjägermeister）。因此，德國流傳著「浣熊是戈林放養的」的都市傳說，但實際上，批准放養浣熊的應該是狩獵協會的一名高級主管威廉（Wilhelm Sittich Freiherr von Berlepsch）。

4隻浣熊被放養到野外後，經歷了數年繁衍。在1945年時，由於空襲的緣故，柏林附近的一個毛皮農場被炸毀，原本應該被做成毛皮的25隻浣熊逃脫，建立了德國第二個浣熊族群。而隨著浣熊數量迅速增加，它們的活動範圍逐漸擴大，甚至開始進入城市尋找食物。

浣熊的德文名稱是「Waschbären」，直譯為「洗洗小熊」，這個名字源於浣熊吃東西前好像會洗手的習性。1950年代，浣熊在德國的危害逐漸顯現，浣熊是雜食性動物，從森林裡的漿果、肉類，到城市中的堆肥和殘渣，幾乎什麼都吃。而浣熊也逐漸發現，比起森林，人類的城市能提供更多的食物來源。

其中最為悲慘的就是位於德國中部的卡塞爾（Kassel），該城市被稱為「浣熊首都」，這裡的浣熊密度比其他地區高出20倍。浣熊佔據了城市的公園和街道，甚至入侵居民的房屋，與家裡的貓狗發生衝突。牠們還會突襲花園、垃圾箱，甚至爬進煙囪，掰開屋頂瓦片。

一位名叫貝克（Frank Becker）的浣熊獵人表示，有次浣熊群入侵閣樓，導致閣樓完全被毀壞，造成高達1萬歐元（約35萬台幣）的損失。

由於浣熊在德國的數量持續增加，並且對居民生活帶來不少麻煩。而一直到2022年，在卡德開設肉品專賣店的德國屠夫邁克爾（Michael Reiss），便突發奇想的開始販售加工浣熊肉，其中包含肉丸、香腸、午餐肉等商品，沒想到大獲好評。

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