小學考題...問為何叫學校護士「阿姨」？答案太離奇2派吵翻

▲小學奇葩生活題「為什麼要稱學校的護士叫阿姨」，答案曝光後讓網友吵成一團。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日網路流傳一道小學奇葩生活考試問題引發討論，內容是為什麼要稱學校的護士叫「阿姨」，學生原本回答「不知道對方名字」被圈起來，後來改成「拉近彼此的關係」，老師才打勾。網友看了紛紛直呼，「我不覺得小孩會存著要跟護士拉近關係的念頭」、「題目有夠爛，根本沒所謂的標準答案」。

原PO在Threads發文，考卷的其中一題被圈起來，題目為「我們稱呼學校護士為阿姨的原因，最可能是下列哪個？」選項為一、為了拉近彼此的關係。二、她是我的親人。三、不知道她的名字。

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從考卷上的痕跡可見，學生原本選三被打錯，後來改成一才對。這讓原PO不解表示，「我真的覺得，選三很合理！」

此文曝光後，不少網友紛紛留言「我不覺得小孩會存著要跟護士拉近關係的念頭」、「為了拉近關係應該要叫姊姊，叫阿姨是找死吧」、「以前都叫保健室老師，尊重人不要一直阿姨好嗎，是多老？」

不過也有人支持選項一，有人認為，「保健室都會有桌牌，怎麼可能不知道名字」、「這是國小三年級題目，是在教稱謂」，更有人稱「首先要稱護理師，再來護理師可能是男性」、「每個答案都可能正確啊！超爛的題目」、「三個答案都不是很理想，頂多是對男女方尊稱而已，而且對學校護士拉近彼此的關係？」

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