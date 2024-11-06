財劃法爭議　桃園綠營議員：藍營不要偷換概念

▲市議員魏筠，針對財劃法爭議重批藍營偷換概念。（圖／魏筠服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

藍白提出財劃法修法，引起各方討論。民進黨籍桃園市議員魏筠、黃瓊慧5日於市政總質詢中批評，財劃法的重點是分配而不是瓜分，藍營不要偷換概念。魏筠指出，財劃法的重點是分配而不是瓜分，國民黨現在的做法是搶著分食中央預算，卻忽視統籌分配款對各縣市的分配不均，加深城鄉發展差距。

魏筠說，台北市已經是首善之都，明年有700億的統籌分配稅款；桃園近來城市發展快速，卻是六都後段班。請張善政市長跟侯友宜、蔣萬安溝通，先分個200億給桃園可以嗎？

▲市議員黃瓊慧，針對財劃法爭議重批藍營偷換概念。（圖／魏筠服務處提供）

魏筠表示，依照國民黨版財劃法試算，雙北總共可分配2000億元，有錢的縣市更有錢，實質上跟本是加劇縣市發展落差，獨厚雙北的財劃法。

黃瓊慧指出，未來財劃法通過後，桃園的分配稅款仍然是敬陪末座，桃園不能只當小弟，希望市長與六位黨籍立委，共同爭取更合理公平的分配方式，為桃園市民謀福利。

市長張善政指出，桃園市大型公共建設仍在持續進行中，像是鐵路地下化及捷運路網等重要交通建設，這些項目皆由中央專案補助，並未納入統籌分配款中，市府會確保相關建設資源充足，並持續與立委溝通，爭取中央將地方分配的財源規模擴大，相應提升本市獲配數，並透過分配公式調整，讓桃園獲得公平分配。