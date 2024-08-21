「女童赤裸雙腳」被爸媽帶去車站乞討　不是第一次！原因曝光

▲家長帶孩子在車站乞討，已經不是第一次了。（圖／翻攝Threads，原PO授權，照片經變色處理。）

網搜小組／劉維榛報導

近日虐嬰事件頻傳，育兒環境讓家長非常擔憂。而一名網友則直擊，一名年幼女童赤裸雙腳出現在桃園車站，是家長帶著孩子出門乞討。桃園市議員黃瓊慧指出，其實家長已經不是第一次帶孩子乞討了，爸爸本來有工作及領有補助，但最近受傷無法工作，夫妻才又帶著孩子當街乞討。

臉書粉專《桃園都》轉傳一張揪心畫面，一名幼童赤裸雙腳站在磚上，另一手扶著水泥矮牆，而地點位在桃園車站，粉專指出，已有民代急請社會局介入了解中。

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事實上，這是Threads網友所拍，她在桃園車站看到有家長帶著孩子當街乞討，讓原PO心疼求助，因此希望小孩可以獲得協助。

網友也紛紛不捨回應，「誇張了，小孩真可憐」、「社會局可以安置小孩嗎」、「就已經甘苦了，還要生小孩來受苦，可憐小孩呀」、「每個社會都有艱苦人，懇請桃園市社會局加強協助」、「上下班路上看過好幾次了，小孩那麼可愛，被帶出來當作行乞的工具，很心疼」。

也有網友透露，「常看到他們，還看過夫妻帶小孩去買樂透...」「這對夫妻我時常看到他們帶小孩坐車站外」、「不確定照片中的是不是夫妻，但去年有跟這位媽媽搭過話，那時候小孩還很小背在身上，他有說爸爸去買水了，不曉得是否為集團，或是真的需要幫助的人」。

接獲民眾陳情後，議員黃瓊慧已立刻通報社會局，據了解，孩子不到2歲，這對夫妻不只一次帶孩子出門乞討。由於地上磁磚已破裂，就怕孩子赤裸雙腳會受傷，加上天氣十分炎熱，午後也有雷雨狀況，黃瓊慧表示，「真的不應該讓幼兒在這種環境長大。」

黃瓊慧進一步透露，之前社會局已有協助該家庭，讓爸爸有暫時的工作，以及持續領取補助，但最近爸爸受傷導致無法工作，一家三口才又回到車站乞討。