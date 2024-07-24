桃園人等5年的颱風假！張善政臉書被塞爆　鄉民女神也朝聖

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市睽違近5年再放颱風假，市長張善政23日晚間在臉書發文宣布24日停班停課訊息之後，不少網友紛紛在該篇文章底下留言大讚「善政我大哥啦」，就連民進黨籍桃園市議員、鄉民女神「qn」黃瓊慧也留言表示，「謝謝市長為市民的安全著想」。

▲桃園市宣布24日停班停課，張善政的臉書湧入許多網友留言稱讚。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園市上一次放颱風假是在2019年9月30日，這次凱米颱風來勢洶洶，還有網友發起活動，喊話如果桃園放颱風假，就要在台北車站發放1500份雞排。而桃園市長張善政23日晚間透過臉書發文宣布，桃園市24日全面停班停課。

消息傳開之後，吸引許多網友在該篇臉書文章底下留言，大讚「市長好帥」、「善政我大哥啦」、「市長市長我愛你」等等，至今已有超過1萬人按讚。同黨籍立委呂玉玲、市議員黃婉如、張碩芳、梁為超等人，也紛紛前來朝聖並留言呼籲民眾做好防颱準備，就連民進黨籍桃園市議員黃瓊慧也留言直呼，「謝謝市長為市民的安全著想」。

▲黃瓊慧也在張善政的臉書文章底下留言。（圖／翻攝自Facebook／張善政）

而關於凱米颱風的最新動向，中央氣象署報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，凱米颱風預估強度在中颱上限，暴風圈今晨觸陸，預計中心今晚會在宜蘭或花蓮登陸，今明2天（24日、25日）受到颱風及其外圍環流影響，各地風雨明顯，有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨，尤其中南部、東北部山區有局部超大豪雨發生機率，嘉義以南及北部、東南部山區有局部大豪雨發生機率。