YTR金針菇來台10年「被一票棄坑」！網曝3點嘆：掉流量不意外

▲金針菇是人氣百萬YTR。（圖／翻攝自FB／韓勾ㄟ金針菇）

記者鄺郁庭／綜合報導

YouTuber金針菇擁有131萬訂閱，常以道地韓國人角度分享好吃好玩的事物，可最近卻有不少網友覺得，金針菇的影片變得不好看了，紛紛感嘆「很喜歡金針菇以前平易近人的影片，現在超級有距離感」、「從她來台灣唸書到羽球隊出現後都一直有在關注，但不知道從什麼時候開始，也逐漸不看她的影片了」，話題引發討論。

有網友在Dcard發文「金針菇是不是不紅了？」文中先是提到，最近金針菇跟林瑄似乎有參加類似心靈課程的神秘組織，爭議鬧得不小，但兩人都沒有解釋的意願，「真的很敗好感度」。原PO說，現在YouTube不會再推薦金針菇的影片給他，他有特地去頻道看了一下，發現題材都偏無趣，「除了黑白大廚的觀看數高一點外，其他觀看次數都很低。」

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看到貼文後，許多網友也有感，「以前很喜歡看她的影片，但是後來她開始狂接業配和做自己的產品之後，加上產品出了些包，就沒再看過了」、「以前覺得很多企劃是有趣的，她自己也樂在其中，後來好像為拍而拍那樣」、「業配有種莫名的不誠實感」、「近期的影片很無趣，流水帳感非常重，訪談也偏空洞，流量一直掉只能說不意外。」

但也有不少人幫止血，「小事情都會被放很大來檢視，導致他們無論是拍片，或是私底下的生活，都不能好好做自己。漸漸的心裡不再快樂，或是找不到當初的自己，才開始需要往心靈層面去解決」、「黑白大廚跟多巴胺我是有點進去，但都沒看完，沒覺得她有什麼變，只是影片有點無聊」、「我還是喜歡金針菇，只是選題材看。」