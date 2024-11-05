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家寧新影片「變很正常」！老粉揭關鍵原因：看得出她很努力

▲▼家寧。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲家寧昨日上傳新影片。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber眾量級成員家寧捲入心靈課程風波，掀起外界討論，昨（4）日她在頻道「秘月期POPOO」上傳新影片，談到第一支影片怪異的行為，只是為了想要把旁白呈現的口語化，並且用一鏡到底的方式展現誠意，不少網友表示，新影片正常許多，「果然還是得靠剪輯」。

有網友在Dcard發文，「家寧新影片大家怎麼看」，家寧在新影片談到頻道名稱的發想過程，還透露當YouTube的心路歷程，新影片底下許多網友留言「看起來正常多了」。

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對此，有網友表示點出關鍵，「看這集的節奏，就知道家寧還是得靠剪輯，且第一集本意是想展現誠意才一鏡到底，殊不知過於浮誇的表現，讓她看起來跟中邪沒兩樣」、「 新的這部片每講1~3句話，畫面就有一個明顯的斷點，看來還是需要一個好的剪輯，看起來比較正常」。

有網友提到，以往眾量級的影片都是Andy負責剪輯，現在家寧要自己處理影片，還在學習當中，「畢竟她之前都靠男友後製，現在自己來還在摸索中」、「她感覺只是突然要自己一個人完成影片，還在摸索中，才會有那種奇怪的感覺吧，看起來剪輯技術和掌鏡人也不太成熟，但影片裡看得出她很努力想把影片做好，我相信她會越來越進步」。

事實上，百萬YTR異色檔案的DK，分析家寧奇怪的行為也提到，過往眾量級影片都由Andy負責剪輯，剪輯又是整支影片的靈魂，如今家寧Andy分家，相較於Andy的頻道仍保有眾量級的風格，「家寧這邊少了Andy的剪輯功力，整體看起來就是怪怪的，內容也顯得空洞，還有加上這種奇怪手勢，怎麼看都不對勁，但也就是因為這樣，邪教印象與奇怪的影片完美結合在一起，最後形成巨大的風暴。」

▼異色檔案分析家寧怪異行為。（圖／翻攝自YouTube／異色檔案）

▲異色檔案分析家寧風波。（圖／翻攝自YouTube／異色檔案）

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