面試完一個月「還沒收到通知」　過來人曝經驗：不用不好意思

▲原PO等了快一個月，都還沒收到錄取通知。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

等待面試結果的那段時間，心情總是煎熬，近日有網友發文表示，她10月左右到一家公司面試，但現在一個月過去了，都沒有收到錄取通知，是不是沒機會了？貼文一出，也吸引一些網友熱心分享相關經驗。

女網友在Dcard上，以「面試通知真的會需要等到一個月嗎」為標題發文，提到她10月左右到某公司參加第三次面試，當時對方告訴她，會在一個月內，也就是11月給回覆，然而一直到現在，她都沒有收到相關消息，這樣是不是代表沒機會了？

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原PO透露，當時她其實有收到其他家公司的offer，但因為心想，這家公司都進入三面了，錄取機會應該很大，所以就拒絕了其他公司。如今，她就很擔心自己會不會沒被錄取，如果她寄信問當初給她offer的公司能否報到，會不會不太好？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「前陣子有面試一個大型企業，從第一次面試到最後一次第三次面試完，到結果出來，總共花費將近一個半月，最後也是主動去問結果才得到答案」、「如果是大廠的話，通常他們面試會有集中好幾場去篩選，加上到三面，所以一個月都算快吧」、「可以主動禮貌詢問是否有後續，這很正常不用覺得不好意思，有些主管還會因此覺得你很積極可以加分」。