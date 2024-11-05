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剛交換IG！她一看「追蹤名單」納悶了　網吐真心話：真的不能幹嘛

▲▼滑手機,滑IG,IG,instagram,限時動態。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO發現這個男生沒有追蹤正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

IG除了會顯示貼文數，也能看到粉絲、追蹤人數。近日就有網友發文表示，她在一次活動中，和一個男生交換了IG，但她卻發現對方沒有追蹤漂亮的女生、身材好的正妹，這是怎麼回事？大家身邊有這種人嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「IG完全沒追蹤大奶妹的男生是怎麼回事」為標題發文，提到她在一次活動中，認識了一個男生，並交換了IG。不過她看了男方的IG後，卻發現對方只有追蹤家人、好友、穿搭及哏圖帳號，沒有追蹤漂亮的女生、身材好的正妹。

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由於原PO身邊的男性友人都會追蹤漂亮女生，並用小帳號追身材好的正妹，因此她就好奇，這個男生是怎麼回事？會不會也是有使用不同帳號？大家身邊有這種人嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「追蹤也不行，不追蹤也不行，還是你希望我一天追蹤，隔一天退追」、「我認識幾個小帳追奶妹帳號，大帳留自己好形象用的」、「會分開啊，主號這樣追只會一堆沒用的訊息洗版面」。也有網友表示，「不愛看的就不會追蹤，這沒什麼」、「說實在我都追蹤運動跟美食欸，追蹤大奶妹真的不能幹嘛」、「追蹤大奶妹能幹嘛」、「沒有就沒有，我連IG都沒有」。話題引發討論。

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