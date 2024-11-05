百萬YTR求婚成功！「煙火中定情」粉絲感動炸：孩子王長大了

▲英雄求婚成功。（圖／翻攝自IG／20141010hero）

記者鄺郁庭／綜合報導

百萬YouTuber「英雄日常」主要拍攝玩具開箱、日常、探險等影片，曾出過歌曲《地表最強孩子王》。他5日在Instagram貼出一段在煙火中求婚成功的影片，讓粉絲感動直讚，「那個大男孩終於長大了，恭喜英雄」、「恭喜英雄！ 孩子王真的長大了！」

「『別的小孩有的 妳都有』 - 2024/11/4 求婚成功。」英雄5日在IG分享帶女友去日本求婚的影片，片中表示，看煙火的時候，一開始他一直裝興奮，實際上慌到不行，不知道時機到了沒，甚至一度打不開放戒指的盒子。幸好後來抓準時機，成功讓女友開懷點頭，他則是感動落淚。在幫女友戴上戒指的時候，他已經哭到不行，感性直呼，如果女友沒有出現，他覺得人生毫無意義。

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英雄也透露，這次秘密企劃很艱辛，因為原本想在迪士尼求婚，園區卻沒有放煙火，衝到土浦想參加煙火大會，又因為颱風取消，最後殺到熱海，終於在回國前一天成功求婚。片尾，他說道「有人說，結婚要找一輩子的玩伴，我想我已經找到了。」

看到貼文後，粉絲紛紛送上祝福，「恭喜英雄求婚成功」、「太感動了！真為你們開心」、「第一次看英雄哭」、「恭喜孩子王英雄，往後還期待你們倆帶我們到處冒險！」「超級感動，影片看了十年，感覺都跟著英雄一起度過了人生的一部分，現在求婚成功真的很感動。」