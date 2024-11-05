　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

百萬YTR求婚成功！「煙火中定情」粉絲感動炸：孩子王長大了

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／20141010hero）

▲英雄求婚成功。（圖／翻攝自IG／20141010hero）

記者鄺郁庭／綜合報導

百萬YouTuber「英雄日常」主要拍攝玩具開箱、日常、探險等影片，曾出過歌曲《地表最強孩子王》。他5日在Instagram貼出一段在煙火中求婚成功的影片，讓粉絲感動直讚，「那個大男孩終於長大了，恭喜英雄」、「恭喜英雄！ 孩子王真的長大了！」

「『別的小孩有的 妳都有』 - 2024/11/4 求婚成功。」英雄5日在IG分享帶女友去日本求婚的影片，片中表示，看煙火的時候，一開始他一直裝興奮，實際上慌到不行，不知道時機到了沒，甚至一度打不開放戒指的盒子。幸好後來抓準時機，成功讓女友開懷點頭，他則是感動落淚。在幫女友戴上戒指的時候，他已經哭到不行，感性直呼，如果女友沒有出現，他覺得人生毫無意義。

[廣告]請繼續往下閱讀...

英雄也透露，這次秘密企劃很艱辛，因為原本想在迪士尼求婚，園區卻沒有放煙火，衝到土浦想參加煙火大會，又因為颱風取消，最後殺到熱海，終於在回國前一天成功求婚。片尾，他說道「有人說，結婚要找一輩子的玩伴，我想我已經找到了。」

看到貼文後，粉絲紛紛送上祝福，「恭喜英雄求婚成功」、「太感動了！真為你們開心」、「第一次看英雄哭」、「恭喜孩子王英雄，往後還期待你們倆帶我們到處冒險！」「超級感動，影片看了十年，感覺都跟著英雄一起度過了人生的一部分，現在求婚成功真的很感動。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
又有「喪屍」撞警！　遭連轟13槍
陸殲-35A真來了！　全機照曝光
快訊／銀杏轉中颱！　最新路徑曝
百萬YTR求婚成功！　粉絲感動炸：孩子王長大了
快訊／至少5女受害！　台中學霸處長「停職調查」
銀杏最新預測路徑曝　日氣象廳：西轉後偏南

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

家寧新影片「變很正常」！老粉揭關鍵原因：看得出她很努力

快訊／銀杏轉中颱！最新路徑曝　環流雨彈炸北東

孫女住院想喝奶茶！不識字阿嬤1方法尋遍飲料店...網全鼻酸

百萬YTR求婚成功！「煙火中定情」粉絲感動炸：孩子王長大了

冷空氣來襲「北台灣低溫19度」　銀杏颱風西行周末2地濕答答

銀杏「還有變數」　鄭明典揭「明顯特徵」

他訂位「姓湯、ㄊㄤ」　店員：好的，張先生

銀杏「最高機率路徑」曝　2地防共伴效應降雨

濫舉歪風　20萬原鄉非原民恐淪無殼

孫肛門旁長痘痘　婆婆：媳婦母奶有毒別再餵了

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

無大重機駕照騎R1自摔　時速破百擊落路旁4重機

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

交戰片曝！吳忠達一身戎裝　槍聲中自拍...前線無奈嘆息

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

男破窗搶銀樓13兩黃金！　台東「最強阿姨」飛撲壓制

綠控陳玉珍突宣布審財劃法到12點　吳秉叡扯爆主席台麥克風

家寧新影片「變很正常」！老粉揭關鍵原因：看得出她很努力

快訊／銀杏轉中颱！最新路徑曝　環流雨彈炸北東

孫女住院想喝奶茶！不識字阿嬤1方法尋遍飲料店...網全鼻酸

百萬YTR求婚成功！「煙火中定情」粉絲感動炸：孩子王長大了

冷空氣來襲「北台灣低溫19度」　銀杏颱風西行周末2地濕答答

銀杏「還有變數」　鄭明典揭「明顯特徵」

他訂位「姓湯、ㄊㄤ」　店員：好的，張先生

銀杏「最高機率路徑」曝　2地防共伴效應降雨

濫舉歪風　20萬原鄉非原民恐淪無殼

孫肛門旁長痘痘　婆婆：媳婦母奶有毒別再餵了

吳秉叡暴怒砸麥克風　陳世軒喊話立院追討費用：新莊不要流氓立委

六月曬8歲女兒考卷！笑哭問「這樣造句能過關嗎」童心答案網朝聖

屏東男騎機車東港刁車「全身泥巴」走路回家　迷路26Km

總預算案今「補考完」能順利付委？　卓榮泰：抱著最高的樂觀

特斯拉Cybertruck翻車撞爛！整輛扭曲變形　4乘客奇蹟生還

財劃法藍綠爆衝突　羅智強要卓榮泰關心吳思瑤：她受傷了

酒駕衝撞3次！警連開5槍「後座女中彈亡」…挨告過失致死判決曝光

台南海產店爆衝突！2男酒後起口角互毆　他喝到爛醉拒就醫

CRIF公布百大集團調查：高庫存　去年百大集團營運罕見大衰退

康芮颱風重創！消波塊也沖上岸　龜山島提前封島到明年3月

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

生活熱門新聞

快訊／10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

銀杏恐轉中颱　12縣市陸上強風特報

台南羊肉爐遭爆長蛆！業者喊告：限一周道歉

台灣未來恐有大災情！　專家1原因示警

寧月花1000買水！過來人曝飲水機恐怖真相

最正啦啦隊傳死會　IG洩男方疑是富邦投手

有簽協議！父遺願「給小妹1億」大哥反悔　她提告卻敗訴

三商炸雞改名遭波及　拿坡里求饒

銀杏「先減慢再加速」　最新各國路徑曝

快訊／銀杏轉中颱！最新路徑曝　環流雨彈炸北東

騎士停車「少1舉動」　瞬間噴掉3600

銀杏最快明晨轉中颱！周末環流雨彈炸4地　北台灣低溫探1字頭　

「3年級壓軸題」一堆人想開根號！律師搖頭

銀杏「還有變數」　鄭明典揭「明顯特徵」

更多熱門

相關新聞

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

YouTuber「眾量級」成員家寧與Andy日前宣布分手，女方更開了新頻道「秘月期POPOO」，不過新影片曝光後卻讓不少網友直呼超毛、詭異，同時也讓過往上過心靈課程一事遭挖出，掀起外界討論及關注。為此，家寧今（4）日再上傳新片，同時也揭露創新頻道的背後內幕。

挑釁街頭藝人炎上！尼克星直播人數衝上24萬

挑釁街頭藝人炎上！尼克星直播人數衝上24萬

NanaQ宣布「結束失戀日記連載」！　分手15天難過吐真心話

NanaQ宣布「結束失戀日記連載」！　分手15天難過吐真心話

NanaQ抓包「前任偷看手機」！　失戀14天吐真心話

NanaQ抓包「前任偷看手機」！　失戀14天吐真心話

展榮認上心靈課「哭到眼淚乾」！　親揭真實體驗

展榮認上心靈課「哭到眼淚乾」！　親揭真實體驗

關鍵字：

YouTuber求婚英雄日常煙火

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

銀杏恐轉中颱　12縣市陸上強風特報

上海女誕下「黑皮膚寶寶」！她急喊：沒去過非洲

台南羊肉爐遭爆長蛆！業者喊告：限一周道歉

台灣未來恐有大災情！　專家1原因示警

柯文哲鬆口認橘子收錢角色！　一張白紙破解親筆密令

柯文哲「延押豬隊友」竟是學姐　隔空串證被抓包

寧月花1000買水！過來人曝飲水機恐怖真相

新家變砲房！屋主見睹監視器「激戰畫面」氣炸　逼老闆買走房子

遭邱瓈寬砲轟！王定宇提2名曲：在中國能唱？

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

柯文哲的「牢房生活」曝光！　1甩態行為遭批無視人間律法

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

陸軍109旅傳槍響　義務役新兵「廁所擊發」

內事不決問張昭！東吳重臣墓確定在南京 兩枚金印認定身份

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

無大重機駕照騎R1自摔　時速破百擊落路旁4重機

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面