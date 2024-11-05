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誰覬覦30億土地？施俊吉爆「擋人財路」被拔官　黃國昌要財部專案報告

▲▼民眾黨團召開 總預算案卡關有解方 民進黨別再自己卡自己 記者會 黃珊珊 黃國昌 張啟楷 麥玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團召開「總預算案卡關有解方，民進黨別再自己卡自己」記者會，圖為立委黃珊珊、總召黃國昌、幹事長麥玉珍。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

前行政院副院長、台灣金聯董座施俊吉上周突遭撤換職務，施4日召開記者會表示，合理懷疑去職是因「擋人財路」，並擔心國家資產被賤賣，外傳將接任的人選為前雲林縣農業處長呂政璋，使外界關注與前雲林縣長、前立委蘇治芬有關。立院民眾黨團總召黃國昌5日揚言，要請財政部到財政委員會進行專案報告。

民眾黨團5日上午召開「總預算案卡關有解方？民進黨別再自己卡自己」記者會，黨團總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍、立委張啓楷與黃珊珊出席。

黃國昌表示，賴清德政府上台至今，除了執政無能、暴力造謠，繳不出任何像樣的成績單之外，還有綠營權貴紛紛想啃食國家資源，「民進黨內部要如何進行政治鬥爭，民眾黨一點都不關心，但是國家資源可以被民進黨權貴們像禿鷹一樣，看到肥肉急著搶食嗎？這個國家不可以變成『信賴』就有得分，結果就是國家被犧牲。」

黃國昌提及，台灣金聯預計6日下午要召開臨時董事會選出新董事長，而施俊吉日前大動作召開記者會告訴社會，自己其實不只是被拔官，重點是由台灣金聯控制的數十億土地被覬覦，而施不過是擋在路上的一塊石頭，「是誰在介入超過30億的雲林（北港）工業區土地？施俊吉點名是蘇治芬，結果蘇治芬出來說指控錯誤」。

▲▼民眾黨團召開 總預算案卡關有解方 民進黨別再自己卡自己 記者會 黃珊珊 黃國昌 張啟楷 麥玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

「沒關係，誰正在設法透過逼迫台灣金聯降低底價，賤賣國家資產，民眾黨的立場很清楚，就請財務部到財政委員會進行專案報告！」黃國昌強調，這件事情一定要查個水落石出，這麼嚴重的事情，不是蘇治芬可以用臉書輕輕帶過說「人選擇沈默是顧全大局」，「顧全什麼大局？在Cover民進黨禿鷹要分食國家資源的大局嗎？」

黃國昌說，民眾黨團查了台灣金聯董事長的年薪400萬元，這是一個肥缺，但重點是後面控制龐大資產；回顧施俊吉擔任董事長的經營獲利績效，從營收、稅後淨利、EPS與成長率，儘管施俊吉是從行政院副院長退下來後拿到台灣金聯董座，但任內起碼有好好做事，繳出來的成績單基本像樣，那突然拔官的理由為何，就請民進黨政府說清楚。

至於將於明天臨時董事會任命的新台灣金聯董事長為呂政璋，黃國昌質疑，「他的專業到底是什麼？毫無金融專業，但是攀權附勢倒是很會！」現在媒體披露曾擔任過雲林縣前農業處長，因此懷疑跟蘇治芬有關，但其實這層關係恐怕沒那麼簡單，且是找錯了脈絡。

▲▼民眾黨團總召黃國昌痛批「信賴有得分，國家被犧牲」。（圖／黃國昌國會辦公室提供）

▲民眾黨團總召黃國昌痛批「信賴有得分，國家被犧牲」。（圖／黃國昌國會辦公室提供）

黃國昌直指，呂政璋的兄弟為呂政諺，過去被媒體披露因為掏空公司而棄保潛逃，且民進黨政府一開始搞農電共生時，時任政委張景森除了邀請聯合再生外，當時為青松農場總經理的呂政諺就是座上賓，陪民進黨政府在行政院裡面黑箱「喬」農電共生。

黃國昌也說，呂政璋本來被爆出要當農業金庫董座，但後來發現太難看，喬半天才改當台灣金聯董事長，但到底具有什麼金融專業？真正夠力的是「潘孟安好友」，現在要「信賴」才有得分，早在潘孟安當屏東縣長任內就建立深厚合作關係，這一對兄弟全跟民進黨高層關係密切，吃香喝辣、啃食國家資源。

黃國昌也隔空喊話賴清德，「你還記得不記得，2008年民進黨如何痛罵馬政府酬庸？」並PO出一張曾由民進黨立院黨團提供的表格，痛批「這張表現在可以重做了，做到一片都是『綠友友』。」

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