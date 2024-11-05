週刊爆「柯文哲市長室收賄1500萬」　游淑慧揭2疑點：情節太灑狗血

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，遭延押至明年1月，今（5日）《鏡週刊》再度爆料，裁定理由直指柯在市長室收受1500萬元現金賄款，另一處收賄地點則是京華城動土典禮。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，這樣的情節太撒狗血，商人提著龐大現金，進入滿滿監視器的市政大樓交付賄款，有必要如此明目張膽？為何不挑更安全之處？她認為，若北檢不適時澄清，甚至放任，最後就算偵察起訴，也早已賠上司法形象。



游淑慧表示，今天據媒體報導，知情人士透露，法官裁定延押的一大關鍵為專案小組持續清查金流，發現柯文哲竟在市長室收受沈慶京1500萬元現金賄款，另有些錢則在工地交付，讓柯文哲無法抵賴。

游淑慧認為，即便渴望真相的台北市議會調查小組和她，也覺得這樣的情節太過驚世駭俗、難以想像，而且有兩大疑點。

第一「情節太撒狗血劇情」，游淑慧說，商人提著龐大現金堂而皇之，進入滿滿監視器的市政大樓交付賄款，即便市長室內沒有監視器，但有必要如此明目張膽？為何不挑更安全之處？市政大樓耳目何其多，與其一路清場，幹嘛不乾脆找第三地。

第二「有一槍斃命的證據為何還不敢開槍？橘子有那麼重要」，游淑慧再說，若北檢已掌握市長室收現金一事，坦白說，僅此一件，即足以一槍斃命、漂亮起訴；被告也難以用政治獻金為由來砌詞狡辯。

游淑慧質疑，但北檢至今仍未起訴，最大兩個主犯已羈押，北檢若已掌握市長室收賄款情節，橘子就已經不重要，但北檢遲遲未起訴，難道就為了等橘子嗎？這顯然不合理。

游淑慧指出，對台北市政府和議會來說，是圖利或收賄並沒有差別，因為只要證明京華城百億容積為不法利益，就能主張討回。所以當時她調查的重點在於違反行政程序、法規與常規的部分。

最後，游淑慧強調，或許金錢故事比較撒狗血、比較戲劇性，所以媒體每週一篇似是而非的金流報導。但這樣除了讓整個案情各說各話、真假難辨外，更慘的是，現在外界均認為消息出處來自北檢，若北檢不適時澄清，甚至放任，最後就算完成案件偵察起訴，也早已賠上司法形象。

★未經判決確定，應視為無罪

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者鄭毓齡攝）