力駁名嘴編民眾黨宮鬥劇　黃國昌奉勸：不會有用的

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，民眾黨的運作也受到各界關注，黨內宮鬥劇也被傳得繪聲繪影，如立院黨團總召黃國昌要奪權、柯黃對立、蔡壁如班師回朝等。針對遭暗指奪權，黃國昌說，「這些根本沒有參與民眾黨實際運作的人，講出這種離譜的言論時候，政治目的昭然若揭」，民眾黨沒有什麼宮鬥劇，只有大家在工作崗位上好好把事情做好。

對於被外界指要奪權，黃國昌說，「這些根本沒有參與民眾黨實際運作的人，講出這種離譜的言論時候，政治目的昭然若揭」；他表示，對這些人來講，最大利益就是看到柯文哲落難的時候，民眾黨分崩離析、互相鬥來鬥去，這樣才助於他們獲取最大的政治利益。

黃國昌直言，這一個多月來，這種手法套路他看太多，「要奉勸這些人，不會有用的，我很直接講，一點用的都沒有」，因為對於民眾黨，大家在做的事，就是在自己的工作崗位上把事情做好。

黃國昌指出，黨的運作，中央委員會每周三固定開會，重要的事情在上面會討論；黨部的運作，周榆修秘書長非常認真負責，讓這個黨部非常正常的運作，執行柯主席所交代，好好過日子、認真工作，所以黨部該辦的活動、該做的事情，沒有停下腳步，各式各樣的活動照常在運行。民眾黨團也是一樣，每個禮拜二禮拜五晨會，禮拜四下午委員共識會議，重要的法案、對總預算或其他議題，態度是什麼，都是在黨團會議上討論凝聚共識。

「這一個多月的運作下來，對這些人來講，他們一定是覺得，為什麼還沒有散？為什麼還沒有分崩離析？」黃國昌說，這些人在想的是這個事情。所以當他們想要的劇情沒辦法實現的時候，就會開始把藥越下越猛。

黃國昌還爆料，昨天接到一位綠營超級大老的電話，該人士對民進黨有很多批判，並提到有很多人希望民眾黨分崩離析、要把第三勢力擊沉，這樣藍綠的政治力才會變得更大，「他昨天打來說，你們一定要加油、一定要撐住，他認為民眾黨這股第三勢力的力量，對台灣未來的發展至關重要，要好好真努力繼續工作，我昨天接那通電話很感動」。

黃國昌強調，民眾黨公職這段期間的表現或是展現出來的凝聚力，讓這些恨不得民眾黨分崩離析的人，想要引導成內部有宮鬥劇什麼，「我可以負責任講，民眾黨沒有什麼宮鬥劇，只有大家在工作崗位上好好把事情做好」。