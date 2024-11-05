台金聯董座呂政璋涉弊　王鴻薇爆：卓榮泰抗拒過卻不敵高層壓力

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院將核定台灣金聯董事長由前雲林縣農業處長呂政璋出任，遭在野黨痛批沒金融背景，卻可以出任要職，是因為從民進黨英系轉為「賴友友」。國民黨立委王鴻薇今（5日）爆料，呂政璋家族涉及挪用「青松樂活科技農業公司」公款跳票案，呂政璋更是重要關係人，據自己所了解，連行政院長卓榮泰都曾抗拒過這個人事案，但後來不敵來自上層的沈重壓力而放行。

行政院前副院長、台灣金聯董事長施俊吉昨出面表示，懷疑自己因擋人財路才遭到撤換。加上呂政璋呂不但沒有金融背景，家族還涉入弊案遭通緝，使得台灣金聯董座人事案充滿陰影。卓榮泰今日則回應，不必要不合理懷疑。

王鴻薇表示，呂政璋的父親呂清涼及胞弟呂政諺，因涉及挪用青松樂活科技農業公司公款跳票案，正棄保潛逃中，農業金庫在該案中，替青松公司擔保 5,000萬元，三等親欠錢棄保潛逃，可以當董事長，讓很多金融界不能接受。

王鴻薇續指，她的辦公室接獲檢舉，青松樂活科技農業公司跟呂政璋絕對脫不了干係。呂政璋2014年10月成立的「綠地投資」，負責人就是自己；同年12月，青松樂活科技農業公司由呂政璋胞弟呂政諺成立，兩兄弟公司交叉持股，呂政諺妻子張秀蘭則以「綠地投資」法人代表身份擔任董事，此時，呂政璋已是青松樂活科技農業公司的大股東，2020年10月呂政璋開始擔任青松樂活科技農業公司監察人，2021年1月還增加持股。

王鴻薇提到，2021年4月底，青松樂活公司財務跳票倒閉，呂政諺夫婦因此案通緝中，隔一個月，呂政璋在2021年5月快速出清手中「綠地投資」持股，但很神奇的是，風頭一過，2022年3月，所有「綠地投資」持股又回到呂政璋手上；2022年4月呂政璋所擁有的「綠地投資」就解散投資。

王鴻薇質疑，這到底是什麼神劇本？一間家族掏空的事業，呂政璋絕不是弟弟涉案而已，呂政璋就是重要關係人，尤其該案至今地檢署尚未結案，呂政璋到底有多少涉入，這樣的人事任命，是要頒給呂政璋免死金牌嗎？

王鴻薇更透露，據自己所了解，卓榮泰曾經抗拒過這個人事案，但後來不敵來自上層的沈重壓力而放行，今天卓榮泰在立法院備詢，對國民黨立委羅智強說「之前曾經有調查過」，所以卓榮泰真的要一肩抗起來嗎？真的要為一個涉及掏空倒帳的家族背書？

