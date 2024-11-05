財劃法修法國民黨版「金孫條款」偏袒台北　陳其邁喊不公平

▲陳其邁認為財劃法修法，國民黨版本對高雄不公平。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

立法院近日為《財劃法》修法爆衝突，其中國民黨修法版本內台北市可有3%保障，被綠營轟是偏袒台北市的「金孫條款」法案。對此，高雄市長陳其邁今被問及此事痛批，台北硬生生地多了3%，這是沒有任何道理的，國民黨的版本對高雄不公平。

針對《財劃法》修法藍綠做法不一樣，朝野爆發衝突，陳其邁指出，財政收支劃分法必須中央跟地方大家好好的談，對於事權或是預算，都希望能夠有一個合理的分配方案，比較遺憾的是國民黨的版本裡面，對高雄的衝擊會非常的大。

陳其邁進一步說，因為高雄的人口結構老化，65歲以上的人口高達19.62%，明年就會進入超高齡社會，另外環境的負擔，包括空汙、碳排放等，這些都相對於比較高，「假如像疊羅漢的話，我們都是在下面，最辛苦的、最基礎的這些疊羅漢的硬功夫，在上面的反而比較輕鬆的。」

陳其邁直言，因為人口比較多就分得比較多的預算，這樣對於比較辛苦的城市是非常的不合理。以電力供應來說，南電北送，汙染留在南部，用電的是在台北，那台北又硬生生地多了3%，這是沒有任何道理的，所以國民黨的版本對高雄不公平。

他最後說重話表示，「我再講一次，國民黨的版本對高雄不公平，高雄的立委不要缺席，在立法院一定要替高雄講話，不能夠說缺席不講話，我覺得這個很難對高雄市民交待。」

▲針對財劃法修法，柯志恩強調一定站在高雄市民角度。（圖／記者吳世龍攝）

身兼國民黨高雄市黨部主委的立委柯志恩今則表示，財劃法修法應該能有對高雄更有利的方案，並認為關於3%首都稅也有討論的空間，更希望應該要將高雄土地面積、人口數等問題也納入合理分配當中。

她強調，地方需要更多的財源，她絕對是站在高雄市民的角度，重申土地面積一定要放進來，否則對高雄來說太不公平了。