華為鴻蒙10年研發有成　主導者：遭美制裁「三大戰役」已完成兩個

▲主導華為鴻蒙操作系統研發的王成錄。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸首個手機作業系統「華為原生鴻蒙」（Harmony OS）10月22日發佈，成為繼iOS和安卓（Android）後，全球第3大手機作業系統。曾任華為消費者業務軟件部總裁，主導鴻蒙操作系統研發的王成錄表示，華為正式立項後，原先給自己制定5年計劃，然而，美國在2019年將華為列入制裁清單，加速了鴻蒙系統的進程。

▲華為原生鴻蒙操作系統（Harmony OS）功能模擬展示。（圖／翻攝華為，下同）

《央視》報導，華為近日正式發佈原生鴻蒙操作系統，在操作系統研發這10年，走過了歐美同行30多年才做成的事，實現了操作系統的自主可控。

華為手機曾在2019年以2.4億的出貨量超越蘋果位居全球第二，僅次三星的3億支。然而，美國商務部同年5月將華為列入實體清單，不得使用安卓系統，包括英特爾、高通等在內的晶片供應商也被要求只能在取得美國商務部許可後才能向華為供貨。

使用台積電7奈米製程的麒麟990晶片，也成為大陸國產手機難以超越的障礙，一旦美國政府禁止華為使用安卓系統，全球5億使用者即面臨系統無法更新的窘況。

王成錄表示，除了中國以外，全世界只有谷歌一個應用市場，谷歌不讓華為使用後，華為手機到海外就沒法使用，「又是卡芯（晶片），又是卡應用，就是不給活路了。」

在大環境的影響下，華為自行研發的作業系統「鴻蒙」一開始便採取折衷策略，以華為自研的內核和安卓開放源代碼項目衍生出雙框架系統，使系統既可以運行鴻蒙原生應用，也能兼容安卓應用。

王成錄表示，隨著原生鴻蒙的發佈，鴻蒙三大戰役已經完成了底座和體驗兩個，還有一個戰役是生態，「生態成，則鴻蒙成。」王成錄強調，「生態就得靠自己一步一步構建起來，包括了硬件的量和應用的數量，必須一個一個來。」