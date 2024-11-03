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華為傳狂挖台灣晶片人才　台積電前員工收一堆獵人頭信

▲▼華為。（圖／路透）

▲大陸電信巨頭華為。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

法國《世界報》近日報導，中國大陸電信巨頭華為積極挖角台灣的半導體人才，一名曾在台積電任職的工程師透露，她大概每3個月就會收到獵人頭公司的信件，而這些都是華為授權的招聘機構。

《世界報》訪問了現年43歲的台灣工程師Chloe Chen，她是晶片封裝領域的專家，曾任職於台積電，目前受雇於一家美國的科技公司。

Chloe的電子信箱內有許多獵人頭公司的信件，這些都是華為授權的招聘機構，但Chloe從來不會回信，因為她還是更願意為了台灣及美國的企業工作。

Chloe不諱言，若赴大陸工作的話，她可能面臨不再被台灣及美國企業雇用的風險，甚至面臨更麻煩的情況。

報導提到，台灣的調查局近年加大調查力度，近年，一些企業打著數據分析公司的名義，實際上是在招募台灣的晶片人才，這些公司的薪資比外界高3倍；但對調查局來說，這可能是為了大陸的利益竊取前僱主的商業機密。

在2020年5月之前，華為的晶片由台積電生產，但在美國實施限制措施後，台積電停止向華為供應晶片。同時，荷蘭的艾司摩爾（ASML）也在美國的壓力下，停止向大陸的公司提供先進光刻機。

在以上的背景下，大陸開始投入更多資源，挖角高技術人才。

地緣政治的發展也令台灣的半導體生產鏈變得複雜，台積電獲得美國政府66億美元的援助後，在亞利桑那州蓋了一座晶片廠；並在德國也獲得了50億歐元的補貼，動工興建一座晶片廠。

報導強調，台灣必須努力留住晶片工程師，台積電的薪資是有吸引力的，但員工的壓力也很大，並且，員工的期望也在變化，這令台灣與大陸間的晶片之戰演變成一場吸引人才的大戰。

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