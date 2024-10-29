川普控台灣偷走晶片產業！　卓榮泰備詢表態：我當然不同意

▲國民黨立委王鴻薇質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

美國共和黨總統候選人川普批台灣偷走美國的晶片生意。國民黨立委王鴻薇今（29日）質詢時針對此事要求行政院長卓榮泰及經濟部長郭智輝表態，郭智輝說，「川普的說法……是他講的啦！」；卓榮泰則說，「我當然不同意，這是我們自己發展出來一個非常領先世界的產業」。

卓榮泰今到立法院專案報告「賴政府能源配比及電價政策」。王鴻薇質詢表示，下禮拜就是美國大選，川普被認為當選機率非常高，但他不只一次公開指責台灣偷走美國晶片生意、直指台灣是半導體小偷，她詢問卓榮泰及郭智輝是否同意川普說法。

郭智輝說，「川普的說法是他講的。」王說，「當然是他講的，你不要講廢話了，你同意嗎？」郭說，「我當然不同意」。王問，「那你有正式發表過聲明挺台灣的半導體業嗎？」郭說，「他沒有問我，我怎麼…」王說，「他沒有問你，我現在問你啊」。郭回，「你現在問我，是同不同意這件事？…我不同意」。

王鴻薇也問到一旁的卓榮泰，「院長，你同意嗎？」，卓榮泰也回應「我當然不同意，這是我們自己發展出來非常領先世界的產業」續指，美國是民主成熟國家，未來台美關係一定在現在基礎上，努力更深化發展。