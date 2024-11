沒有台積電「5大科技巨頭」就沒有今天！　專家打臉川普

▲川普揚言若再度當選總統,將對台灣進口的晶片課徵關稅。(圖/CTWANT資料照)

圖、文/CTWANT

美國大選將至,共和黨參選人川普屢屢劍指台灣議題發表看法,他高聲批判台灣搶走美國的晶片生意,甚至要對台灣晶片課關稅,引發市場震撼。知名分析師奈斯泰德(Dan Nystedt)在社群平台X上連發17篇文挺台,他認為如果沒有台灣,輝達、博通、超微、高通及邁威爾的總市值不會達到4.8兆美元。

奈斯泰德表示,台灣不僅沒有搶走美國的晶片生意,其實是幫助美國企業壯大成為科技巨頭,替美國半導體產業創造數兆美元的價值,更別說早期是台灣將美國半導體從日本手中拯救出來。

2/17 The top five US chip designers – which would not exist today without TSMC – are worth over US$4.8 trillion in stock market value: $NVDA $AVGO $AMD $QCOM $MRVL pic.twitter.com/JotDON397T