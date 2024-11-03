沒有台積電「5大科技巨頭」就沒有今天！　專家打臉川普

▲川普揚言若再度當選總統，將對台灣進口的晶片課徵關稅。（圖／CTWANT資料照）

圖、文／CTWANT

美國大選將至，共和黨參選人川普屢屢劍指台灣議題發表看法，他高聲批判台灣搶走美國的晶片生意，甚至要對台灣晶片課關稅，引發市場震撼。知名分析師奈斯泰德（Dan Nystedt）在社群平台X上連發17篇文挺台，他認為如果沒有台灣，輝達、博通、超微、高通及邁威爾的總市值不會達到4.8兆美元。

奈斯泰德表示，台灣不僅沒有搶走美國的晶片生意，其實是幫助美國企業壯大成為科技巨頭，替美國半導體產業創造數兆美元的價值，更別說早期是台灣將美國半導體從日本手中拯救出來。

2/17 The top five US chip designers – which would not exist today without TSMC – are worth over US$4.8 trillion in stock market value: $NVDA $AVGO $AMD $QCOM $MRVL pic.twitter.com/JotDON397T — Dan Nystedt (@dnystedt) October 30, 2024

人工智慧熱潮在全球爆發，奈斯泰德表示，包括Cerebras Systems、TensTorrent及SambaNova等新創公司，以及亞馬遜、Google、Meta、微軟或特斯拉巨頭，這些企業的人工智慧晶片都是委由台積電代工，顯示台積電的影響力。

奈斯泰德強調，美國雖失去半導體製造的優勢，但美國應該感謝台灣與韓國，幫助半導體產業茁壯，尤其美國在晶片設計領域是全球第一，擁有上千家的IC設計公司，他們皆仰賴台積電與或其他代工廠生產半導體。

奈斯泰德也說明，台積電是在張忠謀首創的晶圓代工模式下崛起，專職晶圓製造，提升生產技術與品質，也沒有設計遭竊的風險，獲得IC設計客戶高度信任。

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