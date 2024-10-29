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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

日經亞洲：台積電至少切斷2家疑和華為有關客戶訂單

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

文／中央社

日經亞洲引述消息人士報導，台積電已暫停對至少2家晶片開發商出貨，這些公司疑似企圖繞過美國對華為技術公司的出口管制。

日經亞洲引述消息人士報導，這兩家公司曾經下單生產使用台積電先進7奈米製程的晶片。消息人士還說，由於訂單數量逐漸增加引起了台積電方面的警覺。

報導中表示，消息人士之一指出，由於晶片開發商可以利用層層非中國實體來掩飾給晶片代工製造商的訂單，藉以繞過美國出口管制措施，因此可能難以發現。

台積電於2018年開始量產7奈米晶片，儘管目前台積電最先進的製程是3奈米，但7奈米製程仍被視為先進製程。蘋果iPhone 16系列即採用3奈米製程。

華府的出口管制措施禁止未取得出口許可，就使用含美國技術的晶片製造設備，替中國客戶生產14奈米或比14奈米更先進製程的晶片。

從消費電子、汽車、伺服器到軍事科技都可以看到晶片的蹤跡，晶片的重要性不言而喻，已經成為國家安全議題。華府因而積極防止中國提升其半導體製造實力。

美國也限制開發特定規格人工智慧（AI）晶片的中國企業向台積電和韓國的三星電子下訂單。

面對美國的打壓，華為和中國頂尖晶片製造商中芯國際攜手生產5G智慧型手機晶片，其製程技術相當於7奈米。

台積電也是中國最重要的AI晶片和解決方案供應商。對美國來說，這種進展凸顯其出口管制措施執行不夠徹底。

華府已在台灣、日本和韓國等半導體供應鏈的重要樞紐加強出口管制措施，避免華為與其他被列入實體清單的中企繞過取得先進晶片技術的管制。

美國首度派員駐台，以落實區域出口管制，這名官員同時也負責監督日本和韓國的執行情況。

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