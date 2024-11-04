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「高雄1平價連鎖店」深夜2點還在排　北部人傻：以為沒人要吃

▲▼ 。（圖／翻攝路上觀察學院）

▲深夜2點一票人仍排隊等內用。（圖／翻攝路上觀察學院）

網搜小組／劉維榛報導

日本連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」對北部人來說，是熟悉的宵夜好選擇，而一名高雄人驚呼，今（4日）深夜經過九如店，發現許多民眾還在排隊等內用，讓他感到十分訝異。照片曝光後，網友也看傻「新北很多家，以為都沒人要吃」、「原來是高雄第一家，台北很多家」。

一名網友在臉書公開社團《路上觀察學院》驚呼，今凌晨2點多，發現路上的「すき家（SUKIYA）」招牌還亮著，騎樓甚至還有人潮要進店內用，讓原PO狂揉眼睛看傻「真的很扯，凌晨二點半，還在排隊！」

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其他縣市網友錯愕直呼，「我怎麼看我們台中的店都沒人」、「身為台北人要說句話，嚐鮮當然可以，但要排隊的話先不要，我不信高雄沒別的選擇」、「很血汗的一間店」、「就一般也要排，吃些在地宵夜比較實在」、「開24小時真的是很棒的宵夜選擇！當初住士林也經常半夜去吃，幸福感爆棚」、「要不要北部也開一家丹丹漢堡？」「新北很多家，以為都沒人要吃」、「台北的店沒什麼人，沒想到高雄人這麼捧場」、「比較想吃吉豚屋，都不來中南部展店」、「排到點餐剛好當早餐吃」、「高雄12點後還有這種東西吃就不錯了」。

當地人則回，「開幕當晚排隊1小時」、「原來是高雄第一家，台北很多家」、「早上7點多經過，就沒什麼人了」、「剛從那邊回來，是算好吃的」、「今天才知道壽喜家，原來高雄以前沒有，我一直以為全台都有」、「現在出餐的速度有點慢，導致排隊人潮越來越多」。

事實上，這間九如店是SUKIYA在高雄第一間分店，業者在2014年來台擴點，版圖以台北市最多，其次是新北市，其他地區還有基隆市、桃園市、新竹市、台中市，九如店未開時，南部地區並未有門市，因此才讓高雄民眾特別期待朝聖。

如今業者正在籌備第2家店「澄清店」，餐廳地點位於三民區澄清路的旺曜商場，目前已在人力銀行網站上徵才。

另外，日本知名平價牛丼品牌「松屋」9月底也正式進軍永和，而且營業時間從早上5點至隔日凌晨4點，幾乎是24小時都能吃到。

2018年登台的松屋，主要販售項目有牛肉蓋飯、定食、咖哩、燒肉蓋飯等日式料理，並且不定時推出限定新商品。目前已有11家門市，分別是台北西門町店、台北芝山店、行天宮店、新莊中平店、民權西路店、西門武昌店、內湖港墘店、台北信陽店、士林中正店、板橋江子翠店，以及新開幕的永和中正店。

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